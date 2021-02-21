Malhun Hatun kimdir? Kuruluş Osman Malhun Hatun'u kim oynayacak?

Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun karakterine Yıldız Çağrı Atiksoy hayat vermektedir. Malhun Hatun diziye 46. bölümde dahil oldu. Osman Bey, obadan kaçırılan Bala Hatun'u kurtarmaya çalışırken Malhun Hatun ile karşılaşacak. Peki, Malhun Hatun kimdir? Kuruluş Osman Malhun Hatun'u kim oynayacak?

Kuruluş Osman dizisine Malhun Hatun'un gelişi ve Osman Bey'e desteği dengeleri değiştirecek. Yıldız Çağrı Atiksoy'un canlandırdığı Malhun Hatun'un Osman Bey ile yaşayacakları merak ediliyor. Peki ama Malhun Hatun kimdir? Kuruluş Osman Malhun Hatun'u kim oynayacak?

MALHUN HATUN KİMDİR?

Malhun Hatun Osman Gazi'nin ikinci eşidir ve Orhan Gazi'nin annesidir. Malhun Hâtun, Mal Hâtun, Mala Hatun ya da Kameriye Hâtun, ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin eşidir. Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Malhun Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNDE MALHUN HATUN'U KİM OYNAYACAK?

Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun karakterine Yıldız Çağrı Atiksoy hayat veriyor.

YILDIZ ÇAĞRI ATASOY KİMDİR?

Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy, 1 Nisan 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İki yıl İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan sanatçı daha oyunculuk eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde devam etti. Ayrıca Plato Film, "Sinema Teknik ve Oyunculuk" eğitimi de almıştır. Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Berrin Akarsu karakteriyle yıldızı parladı. Yedi Güzel Adam isimli dizide de Zehra karakterine hayat verdi. Savaşçı dizisinde Aslı Özkaynak karakterini canlandırdı. Şimdilerde ise TRT 1'de yayımlanan Şampiyon dizisinde Suna karakterini canlandırmaktadır.

Yıldız Çağrı Atiksoy hangi dizilerde oynadı?

2019-2020 Şampiyon - Suna

2017-2018 Savaşçı - Aslı Özkaynak

2015-2016 Evli ve Öfkeli - Mine

2014-2015 Yedi Güzel Adam - Zehra

2013 Görüş Günü Kadınları - Gülay

2010 - 2013 Öyle Bir Geçer Zaman ki - Berrin Akarsu Taşer

2009 Bahar Dalları - Bahar Ziyadegil

2008 Kayıp Prenses - Defne

2008 Gazi - Leyla/Aslı

2008 Miras - İrem - Film

2007 Yersiz Yurtsuz - Hazal Şanoğulları

2006 Ah İstanbul - Ahu

2006 Yağmurdan Sonra - Işık Karuzo

2006 Emret Komutanım - hemşire kız

2005 Aşk Oyunu - Gülşen/Ayşen

2004 Büyük Buluşma 1.Sezon Bölüm Oyuncusu