Malhun Hatun kimdir? Kuruluş Osman Malhun Hatun kimdir? Kuruluş Osman son bölümde neler oldu?

Kuruluş Osman, 46. son bölümü ile ATV ekranlarında yayınlandı. Kuruluş Osman son bölüme Malhun Hatun damga vurdu! Türk kağanlarından gelen emanetlerin Targun'un eline geçmesi büyük şok yaratırken; Osman Bey emanetleri geri almak ve Bala Hatun başta olmak üzere tüm esirleri kurtarmak için zekice bir plan kurar. Peki, Malhun Hatun kimdir?

ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman, 46. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Aksiyonun tavan yaptığı son bölüme, Malhun Hatun damga vurdu! Kuruluş Osman son bölümde, peşinde olduğu emanetleri eline geçiren ve Bala, Hazal, Lena hatunlarla birlikte Dündar Bey'i esir alan Targun; Kayı Obası'ndan kaçmayı başarır. Nikola'nın tuzağına düşen ve Bamsı Bey'le birlikte ölüm kalım savaşı veren Osman Bey, Malhun Hatun'un sürpriz desteği ile Bizans saldırısını savuşturur. Flatyos ve askerlerinin tuzağına düşen Savcı Bey ve oğlu Bayhoca ise son gücüyle direnmektedir. Peki, Malhun Hatun kimdir? Kuruluş Osman Malhun Hatun kimdir? Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimzide...

MALHUN HATUN KİMDİR?

Türk kağanlarından gelen emanetlerin Targun'un eline geçmesi büyük şok yaratırken; Osman Bey emanetleri geri almak ve Bala Hatun başta olmak üzere tüm esirleri kurtarmak için zekice bir plan kurar. Malhun Hatun ve alplerinin desteği ise Nikola'nın planlarını değiştirmesine neden olacaktır. Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı, diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için ATV tarafından erişime açıldı.

KURULUŞ OSMAN MALHUN HATUN KİMDİR?

Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun karakterine Yıldız Çağrı Atiksoy hayat verecek. Malhun Hâtun ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin eşidir. Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Malhun Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir.

Malhun Hatun'un babası olarak zikredilen Ömer Bey'in kimliği konusunda da bazı tahminler yürütülmüştür. Bu tahminlere göre Ömer Bey, Osman Bey ile yakından ilişkisi olan Umurlu Beyliği'nin kurucusu Umur/Ömer Bey'dir

Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur.

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR?

Yıldız Çağrı Atiksoy 1 Nisan 1986 yılında İzmir Karşıyaka da doğdu. Eğitimini de İzmir'de tamamladı. Lise mezunu olan Yıldız Çağrı, iki sene İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro ve oyunculuk eğitimi aldı.

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY'UN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2019- | Şampiyon | Dr. Suna

2018 | Baba Nerdesin Kayboldum | Oya

2017-2018 | Savaşçı | Aslı Özkaynak

2015-2016 | Evli ve Öfkeli | Mine

2014-2015 | Yedi Güzel Adam | Zehra

2013 | Görüş Günü Kadınları | Gülay

2010 - 2013 | Öyle Bir Geçer Zaman ki | Berrin Akarsu

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

TARGUN KAÇMAYI BAŞARIYOR

Peşinde olduğu emanetleri eline geçiren ve Bala, Hazal, Lena hatunlarla birlikte Dündar Bey'i esir alan Targun; Kayı Obası'ndan kaçmayı başarır. Nikola'nın tuzağına düşen ve Bamsı Bey'le birlikte ölüm kalım savaşı veren Osman Bey, Malhun Hatun'un sürpriz desteği ile Bizans saldırısını savuşturur. Flatyos ve askerlerinin tuzağına düşen Savcı Bey ve oğlu Bayhoca ise son gücüyle direnmektedir.

MALHUN HATUN PLANLARI ALT ÜST EDİYOR

Türk kağanlarından gelen emanetlerin Targun'un eline geçmesi büyük şok yaratırken; Osman Bey emanetleri geri almak ve Bala Hatun başta olmak üzere tüm esirleri kurtarmak için zekice bir plan kurar. Malhun Hatun ve alplerinin desteği ise Nikola'nın planlarını değiştirmesine neden olacaktır.

NİKOLA'NIN YENİ PLANI NE OLACAK?

Malhun Hatun'un gelişi ve Osman Bey'e desteği dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Bala Hatun'u ve esirleri kurtarmak için ne yapacak? Türk kağanlarının emanetlerini ele geçiren Targun, elindeki kozu nasıl kullanacak? Planları sekteye uğrayan Nikola nasıl pozisyon alacak? Savcı Bey ve Bayhoca'nın akıbeti ne olacak? Dündar Bey'in planı başarıya ulaşacak mı? Göktuğ, Targun'a engel olabilecek mi?

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE!