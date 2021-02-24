Malhun hatun kim oynuyor? Kuruluş Osman Malhun hatun kim oynuyor? Malhun hatun kim olacak? Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir?

Kuruluş Osman dizisine geçen hafta katılan Malhun Hatun karakterine Yıldız Çağrı Atiksoy hayat veriyor. Tarihte Osman Gazi'nin eşi olarak bilinen Malhun Hatun merak ediliyor. Peki, Malhun hatun kim oynuyor? Kuruluş Osman Malhun hatun kim oynuyor? Malhun hatun kim olacak? Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir?

Kuruluş Osman'ın geçen bölümünde Osman Bey, obadan kaçırılan Bala Hatun'u kurtarmaya çalışırken Malhun Hatun ile karşılaşıyor.Malhun Hatun, tarihte Osman Gazi'nin eşi olarak geçmesi ise merak konusu oldu. Peki, Malhun hatun kim oynuyor? Kuruluş Osman Malhun hatun kim oynuyor? Malhun hatun kim olacak? Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Yıldız Çağrı Atiksoy dizileri ve filmleri!

MALHUN HATUN KİM OYNUYOR?

Malhun Hâtun, Mal Hâtun, Mala Hatun ya da Kameriye Hâtun (ö. Kasım 1326), ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin evlendiği eşlerinden biridir.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'in annesidir. Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Malhun Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir. Vakfıyesinde adı Malhun binti Ömer Bey olarak gösterilmiştir.[1] Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur. Osmanlı padişahlarının doğma büyüme yabancı kadınları sarayda Müslümanlaştırarak kendilerine eş yapma geleneği o dönemde olmadığı için Malhun Hatun'un Türk olduğu kesindir.

KURULUŞ OSMAN MALHUN HATUN KİM OYNUYOR?

Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun karakterine Yıldız Çağrı Atiksoy hayat veriyor.

- Kuruluş Osman-

MALHUN HATUN KİM OLACAK? YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR?

Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun karakterine Yıldız Çağrı Atiksoy, 1 Nisan 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İki yıl İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan sanatçı daha oyunculuk eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde devam etti. Ayrıca Plato Film, "Sinema Teknik ve Oyunculuk" eğitimi de almıştır. Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Berrin Akarsu karakteriyle yıldızı parladı. Yedi Güzel Adam isimli dizide de Zehra karakterine hayat verdi. Savaşçı dizisinde Aslı Özkaynak karakterini canlandırdı. Şimdilerde ise TRT 1'de yayınlanan Şampiyon dizisinde Suna karakterini canlandırmaktadır.

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY DİZİLERİ VE FİLMLERİ!

2019-2020 Şampiyon - Suna

2017-2018 Savaşçı - Aslı Özkaynak

2015-2016 Evli ve Öfkeli - Mine

2014-2015 Yedi Güzel Adam - Zehra

2013 Görüş Günü Kadınları - Gülay

2010 - 2013 Öyle Bir Geçer Zaman ki - Berrin Akarsu Taşer

2009 Bahar Dalları - Bahar Ziyadegil

2008 Kayıp Prenses - Defne

2008 Gazi - Leyla/Aslı

2008 Miras - İrem - Film

2007 Yersiz Yurtsuz - Hazal Şanoğulları

2006 Ah İstanbul - Ahu

2006 Yağmurdan Sonra - Işık Karuzo

2006 Emret Komutanım - hemşire kız

2005 Aşk Oyunu - Gülşen/Ayşen

2004 Büyük Buluşma 1.Sezon Bölüm Oyuncusu