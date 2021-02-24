Malhun hatun kim oynuyor? Kuruluş Osman Malhun hatun kim oynuyor? Malhun hatun kim olacak? Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir?
Kuruluş Osman dizisine geçen hafta katılan Malhun Hatun karakterine Yıldız Çağrı Atiksoy hayat veriyor. Tarihte Osman Gazi'nin eşi olarak bilinen Malhun Hatun merak ediliyor. Peki, Malhun hatun kim oynuyor? Kuruluş Osman Malhun hatun kim oynuyor? Malhun hatun kim olacak? Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir?
Kuruluş Osman'ın geçen bölümünde Osman Bey, obadan kaçırılan Bala Hatun'u kurtarmaya çalışırken Malhun Hatun ile karşılaşıyor.Malhun Hatun, tarihte Osman Gazi'nin eşi olarak geçmesi ise merak konusu oldu. Peki, Malhun hatun kim oynuyor? Kuruluş Osman Malhun hatun kim oynuyor? Malhun hatun kim olacak? Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Yıldız Çağrı Atiksoy dizileri ve filmleri!
MALHUN HATUN KİM OYNUYOR?
Malhun Hâtun, Mal Hâtun, Mala Hatun ya da Kameriye Hâtun (ö. Kasım 1326), ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin evlendiği eşlerinden biridir.
Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'in annesidir. Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Malhun Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir. Vakfıyesinde adı Malhun binti Ömer Bey olarak gösterilmiştir.[1] Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur. Osmanlı padişahlarının doğma büyüme yabancı kadınları sarayda Müslümanlaştırarak kendilerine eş yapma geleneği o dönemde olmadığı için Malhun Hatun'un Türk olduğu kesindir.
KURULUŞ OSMAN MALHUN HATUN KİM OYNUYOR?
Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun karakterine Yıldız Çağrı Atiksoy hayat veriyor.
MALHUN HATUN KİM OLACAK? YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR?
Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun karakterine Yıldız Çağrı Atiksoy, 1 Nisan 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İki yıl İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan sanatçı daha oyunculuk eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde devam etti. Ayrıca Plato Film, "Sinema Teknik ve Oyunculuk" eğitimi de almıştır. Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Berrin Akarsu karakteriyle yıldızı parladı. Yedi Güzel Adam isimli dizide de Zehra karakterine hayat verdi. Savaşçı dizisinde Aslı Özkaynak karakterini canlandırdı. Şimdilerde ise TRT 1'de yayınlanan Şampiyon dizisinde Suna karakterini canlandırmaktadır.
YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY DİZİLERİ VE FİLMLERİ!
2019-2020 Şampiyon - Suna
2017-2018 Savaşçı - Aslı Özkaynak
2015-2016 Evli ve Öfkeli - Mine
2014-2015 Yedi Güzel Adam - Zehra
2013 Görüş Günü Kadınları - Gülay
2010 - 2013 Öyle Bir Geçer Zaman ki - Berrin Akarsu Taşer
2009 Bahar Dalları - Bahar Ziyadegil
2008 Kayıp Prenses - Defne
2008 Gazi - Leyla/Aslı
2008 Miras - İrem - Film
2007 Yersiz Yurtsuz - Hazal Şanoğulları
2006 Ah İstanbul - Ahu
2006 Yağmurdan Sonra - Işık Karuzo
2006 Emret Komutanım - hemşire kız
2005 Aşk Oyunu - Gülşen/Ayşen
2004 Büyük Buluşma 1.Sezon Bölüm Oyuncusu