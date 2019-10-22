Malezyalı siyasetçiye Türkiye'den fahri doktora

22.10.2019 11:25

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Malezya Halkın Adalet Partisi Başkanı Dr. Enver İbrahim'e 'insan haklarının evrenselliğinin korunması, demokratik ve ekonomik olarak güçlü Müslüman bir toplum inşası ve Türkiye ile Malezya arasındaki insani, siyasi ve hukuki ilişkilerin geliştirilmesine yaptığı' katkılarından dolayı fahri doktora unvanı verdi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) tarafından Malezya Halkın Adalet Partisi Başkanı Dr. Enver İbrahim için fahri doktora tevdi töreni düzenledi. Topkapı Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Dr. Enver İbrahim, fahri doktora verilmesinden dolayı şükranlarını ileterek ödülü Malezyalılar adına aldığını söyledi.

"ÜNİVERSİTELER İŞ BİRLİKLERİYLE KÜLTÜR KÖPRÜSÜ OLUŞTURUR"

Törenin açılışında konuşan FSMVÜ Mütevelli Heyet Başkanı İsmail Gerçek, üniversitelerin hem ülke bazında hem de uluslararası düzeyde çeşitli fonksiyonlar icra ettiğini, ülkenin eğitim seviyesinin yükselmesine, eğitimli, bilgili ve yetişmiş bir toplum haline gelmesine katkı sağladığını söyledi. Gerçek, "Üniversitelerin uluslararası düzeyde de fonksiyonları vardır. Her şeyden önce üniversitelerdeki çeşitli iş birlikleri, gelen ve giden öğrenciler yoluyla ülkeler arasında önemli bir kültür köprüsü oluştururlar. Öğrenciler medeniyet değerlerinin paylaşılmasına vesile olur. Türkiye'de 215 Malay öğrenci, Malezya'da da bu sayının yarısı kadar Türk öğrenci eğitim görüyor. Üniversitemizde 20 Malezyalı öğrenci var. Rakamlar yeterli değil ama iki ülke arasındaki eğitim iş birlikleri günden güne gelişiyor" dedi.

"FAHRİ DOKTORA UNVANI ÜLKELER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ GELİŞTİRECEK"

Türkiye'nin, Asya ülkeleri içinde ilk serbest ticaret anlaşmasını Malezya ile yaptığını belirten Gerçek, "Bugün itibarıyla Malezya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 2,5 milyar dolar civarındadır ama yeterli görmüyoruz daha da artması gerekir. İnanıyorum ki Enver İbrahim'e tevdi edilecek fahri doktora unvanı iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesine vesile olacaktır. Enver İbrahim, Asya mali krizi sırasındaki profesyonel mali yönetim politikaları ve yolsuzlukla mücadeledeki duruşuyla, insani iktisat modelini savunması, medeniyetler arasında çatışma yerine diyaloğu ön planda tutması, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerini güçlendirmeyi hedefleyen reform çalışmalarıyla temayüz etmiş akademisyen ve önemli bir devlet adamıdır" ifadelerini kullandı.

"ENVER İBRAHİM, MÜSLÜMAN TOPLUMA YÖN VERMİŞ BİR FİKİR İNSANIDIR"

Dr. Enver İbrahim'in 1970'li yılların başında Malezya Müslüman Gençlik Hareketi kurucu başkanlığı ile başladığı ve yarım asırdır sürdürdüğü insanlık ve demokrasi mücadelesinin önemine değinerek konuşmasına başlayan FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı, "Dr. Enver İbrahim 1947 yılında Malezya'nın Penang Eyaletinde parlamenter bir ailenin evladı olarak dünyaya gelmiş, daha üniversite talebesiyken 70'li yılların başında Malezya Müslüman Gençlik Hareketi kurucu başkanlığı ile başladığı ve neredeyse yarım asırdır iman, azim ve irade ile sürdürdüğü insanlık ve demokrasi mücadelesi ile tanınan bir fikir ve siyaset insanıdır. Dr. Enver İbrahim, Malezya hükümet koalisyonunun başındaki Halkın Adalet Partisi lideri olmasının yanı sıra, bugün neredeyse bir ömür olarak kabul edilebilecek kadar uzun sürelerce ülkesine, Müslüman topluma, demokrasiye, ekonomi ve eğitime yön vermiş, birçok defa bakanlık ve başbakan yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, tarihte neredeyse her iyi ve güçlü Müslüman aydın ve siyaset adamını engellemeye çalışanların yaptığı gibi iftira ve yaftalara maruz kalmış bir fikir ve aksiyon insanıdır" diye konuştu.

TÜRKİYE VE MALEZYA ARASINDAKİ İŞ BİRLİKLERİNİ GELİŞTİRDİ

Prof. Dr. Andı, "Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi olarak bunca emek ve mücadeleye destek olmak, böylesine anlamlı ve bereketli bir şahsiyetin, canlı bir tecrübenin tekrar tekrar dünyaya, ülkemize, İslam dünyasının genç nesillerine ve hele özellikle öğrencilerimize aktarılmasını sağlamak bizim için bir vazifedir. Bu amaçla Enver İbrahim'e, Üniversitemiz senato kararı ile 'İnsan haklarının evrenselliğinin korunması, demokratik ve ekonomik olarak güçlü Müslüman bir toplum inşası ve Türkiye ile Malezya arasındaki insani, siyasi ve hukuki ilişkilerin geliştirilmesine yaptığı üstün katkılarından dolayı' fahri doktora unvanı tevcih edilmiştir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İLE MALEZYA ARASINDA UZUN BİR TARİHİ GELENEK VAR"

Malezya Halkın Adalet Partisi Başkanı Dr. Enver İbrahim de fahri doktora ödülünün verilmesinden dolayı şükranlarını ileterek ödülü Malezyalılar adına aldığını söyledi.

Dr. Enver İbrahim, Türkiye ile Malezya arasındaki güçlü bağın tarihsel kökenine atıf yaparak, bugün bilinenden fazlasını kapsayan ortak bir geçmişe sahip olunduğunun altını çizdi. Geçmişin adalete, insani değerlere sahip ilişki biçimlerinin bugünkü dünya düzeninde değişime uğradığını, ülkeler arasındaki tarihsel, kültürel bağların ve insani yönetim biçimlerinin göz ardı edildiğini ifade eden Dr. İbrahim, bu durumu değiştirecek gücün eğitim felsefesinde yapılacak değişiklikte olduğunu kaydederek şöyle devam etti:

"Üniversitelerin görevi sadece bilgi vermek değildir. Bilgiden ilime oradan da hikmete ulaştırmalıdır. İlim anlamayı gerektirir. Hikmet ise sizi ahlakla birleştirir. Hak ve batıl arasındaki değerlendirmedir. Bugün Batı dünyasının üniversitelerinde ötekiler için çalışmalar yürütülmüyor. Yoksul insanlar için herhangi bir kaygı taşınmıyor. Müslümanlar inançlarından dolayı hakarete uğradığında üniversiteler ses çıkarmıyor. Artık terörizm, büyük eşitsizlikler, mültecilik dünyanın büyük sorunlarından. Bunlara karşı durmak için ihtiyacımız olan şey ise ahlaki bir duruş."

"AHLAKİ VE VİCDANİ DEĞERLER ÇÖKÜŞTE"

Dünyanın teknolojide büyük mesafe kat ettiğini ancak ahlaki ve vicdani değerlerde çöküşe geçtiğini kaydeden Dr. İbrahim, "Siyasette, ekonomide, eğitimde, yönetimde ahlaki ve vicdani değerler çöküşte. Uluslararası güçler, ideal ve adaletli bir duruşu temsil etmiyor. Dijital dönüşüm çok hızlı. Yapay zekanın insanın karşısına çıkaracakları farklı boyutlara ulaşabilir. Müslümanlar olarak dijital çağda geri kalmamalıyız, yeni uzmanlıklar edinmeliyiz. Bunu, Batı'yı kopyalayarak değil, ahlaki ve etik değerleri ilke edinerek yapmalıyız. Yeni bir yol için birlikte çalışmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Dr. Enver İbrahim konuşmasının sonunda Fahri Doktora unvanı vesilesi ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ailesinin mensubu olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. M. Fatih Andı tarafından Dr. Enver İbrahim'e cübbe giydirilerek, Fahri Doktora diploması takdim edildi. Mütevelli Heyet Başkanı İsmail Gerçek tarafından ise kendisine Güzel Sanatlar Fakültesi'nde hazırlanan hat tablosu hediye edildi.

Kaynak: DHA