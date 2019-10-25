Malezyalı kuruluşlardan "elektronik sigaraya yasak" çağrısı

25.10.2019 12:06

KUALA Malezya'da 50 sivil toplum kuruluşu (STK), elektronik sigaraların ülke genelinde tamamen yasaklanması için hükümete çağrıda bulundu.

Kuruluşların ortak açıklamasını okuyan Malezya Türün Kontrol Konseyi Başkan Yardımcısı Shaari Ahmed Junid, hükümetin yasak koymak yerine elektronik sigara satışını düzenleyen kanunlar çıkarmasının hiçbir faydası olmayacağını söyledi.

Shaari Ahmed, maalesef bu kanunlara kimsenin uymadığına dikkati çekerek, "2015'te elektronik sigara satışlarının oldukça yükseldiğini gözlemledik. Bu artış, şimdiye kadar hiç sigara içmemiş kadın ve çocukların tütün bağımlısı olmasıyla sonuçlandı." ifadelerini kullandı.

"Elektronik sigaranın yasaklanması toplum için en etkin çözümdür"

Hükümete, bu çağrıyı yapan kuruluşların binlerce anneyi, öğretmeni ve doktoru temsil ettiğine işaret eden Shaari Ahmed, şunları söyledi:

"Elektronik sigara kullanımının daha güvenli olduğu yönündeki genel algı, sigara kullanımının artmasına sebep oldu. Bu yüzden elektronik sigaranın tamamen yasaklanması toplum için en etkin çözümdür. Malezya'da elektronik sigara kullananların büyük çoğunluğu Müslümanlardan oluşuyor. Ulusal Fetva Konseyi, 2015'te elektronik sigara kullanımının haram olduğu yönünde hüküm verdi. 43 ülke elektronik sigara kullanımını yasakladı. Malezya'nın da buna müsaade etmesi için geçerli hiçbir sebep yok."

Shaari Ahmed, elektronik sigara yasağının, bu ürünün yasa dışı satışını ve karaborsaya düşmesini de engelleyeceğini kaydetti.

Kaynak: AA