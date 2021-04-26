Malezyalı kuruluş MAPIM, Biden'ın 1915 açıklamalarını kınadı
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Malezyalı kuruluş MAPIM, Biden'ın 1915 açıklamalarını kınadı

Malezyalı kuruluş MAPIM, Biden'ın 1915 açıklamalarını kınadı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Malezyalı sivil toplum kuruluşu Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulu (MAPIM), ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlamasını kınadı.

KUALA Malezyalı sivil toplum kuruluşu Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulu (MAPIM), ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlamasını kınadı.

AA muhabirine yazılı demeç veren MAPIM Başkanı Mohd Azmi Abdul Hamid, Keşmir ve Filistin gibi bölgelerde yaşanan insanlık dramı hala sürerken Biden'ın tarihte yaşanıp bitmiş bir olay üzerinden taraf tutmasını yanlış bulduğunu belirtti.

Mohd Azmi, "Batı ülkeleri, Osmanlı zamanında Türk ordusunun Birinci Dünya Savaşı'nda işlediği iddia edilen sözde soykırıma ilişkin sesini çıkartırken İsrail'in Filistin'de ve Hindistan'ın Keşmir'de hala uygulamayı sürdürdüğü soykırıma sessiz kalmaktadır." açıklamasında bulundu.

1947'den bu yana Hindistan ordusunun yaklaşık 600 bin Keşmirliyi katlettiği ve İsrail'in milyonlarca Filistinliyi yerinden ettiği gerçeğini hatırlatan Mohd Azmi, "Biden neden Keşmir ve Filistin'deki insanlık dramına karşı tavır almamaktadır." ifadelerini kullandı.

Mohd Azmi, bir asır önce yaşanmış bir hadisenin tarihçilerin yorumuna bırakılması gerektiğini kaydederek, "Biden'ın Ermenistan'ın iddialarından yana taraf tutarak Türkiye'nin iç işlerine karışmasını kınıyoruz. ABD bu tavrıyla Türkiye'nin düşmanlarına hizmet etmekte ve Türkiye'nin istikrarının altını oymaktadır." açıklamasında bulundu.

Biden, 1915 olaylarının yıl dönümü olan 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Her yıl bugün Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında ölenleri hatırlıyoruz ve böyle bir zulmün bir daha yaşanmaması için taahhüdümüzü yeniliyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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