Malezyalı işletme sahipleri Kovid-19 tedbirleri sonrası normalleşmeden memnun - KUALA Malezya'daki işletme sahipleri, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının düşmesinin ardından başlayan normalleşme sürecinde iş yoğunluğundan ve kazançlarından memnun olduklarını dile getirdi.

Malezya'daki işletme sahipleri, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının düşmesinin ardından başlayan normalleşme sürecinde iş yoğunluğundan ve kazançlarından memnun olduklarını dile getirdi.

Başkent Kuala Lumpur'da berber dükkanı işleten Muhammed Faris Mohd Cemil, 18 Mart'ta ilan edilen kısmi sokağa çıkma yasağı nedeniyle işletmesini kapatmak zorunda kaldığını belirterek, "3 aylık iş yeri kapatma sürecinde sadece saç ve cilt bakım ürünlerimizi satabildik. Gelirimizi sadece internet üzerinden yaptığımız satışlarla elde edebiliyorduk." şeklinde konuştu.

Muhammed Faris, 10 Haziran'da ilan edilen normalleşmeyle birlikte kuaförlerin açılmasının ardından işlerinin hayli yoğunlaştığını ifade ederek, "Özellikle ilk hafta beklenenin çok üstünde müşteri yoğunluğu yaşadık. Fakat sosyal mesafeyi sağlamak için her kuaför dükkanı gibi biz de internet üzerinden randevu sistemine geçtik. Böylece müşterileri organize ettik." dedi.

Hijyene daha fazla dikkat ediyoruz

Kovid-19 salgınının ardından müşterilerin sağlığı ve mekanın hijyenine daha fazla özen gösterdiklerini söyleyen Muhammed Faris, "Hükümetimizin talimatı üzere standart faaliyet prosedürünü kusursuzca uyguluyoruz. İçeri giren müşterilere vücut ateşini ölçme ve el dezenfektanı kullanma zorunluluğu getiriyor, saç kesimi yaparken de siperli maske kullanıyoruz." ifadesini kullandı.

Kafe işletmecisi Tilagavathi Ramasamy, henüz 6 aydır bu işi yaptığını ve işini kurduktan kısa süre sonra Kovid-19 salgınına yakalanma talihsizliğini yaşadığını anlattı.

Ramasamy, "Salgın başlayana kadar piyasaya alışma süreci yaşadık. Tam işleri yoluna koyarken salgın başladı ve müşteri yoğunluğumuz birden sıfıra indi. Bu süreçte sadece yemek siparişleri için kafeyi işlettik." dedi.

Normalleşme sürecine rağmen mekanda yemek yiyen müşterilerin az olduğunu belirten Ramasamy, "Şimdilik beklediğimiz müşteri yoğunluğuna ulaşamadık, fakat yine de mevcut durumdan memnunuz. Halkın virüs nedeniyle tedbirli davranması normal. İşletme kurarken bu tür riskleri göze almak lazım." diye konuştu.

"Kovid-19 tedbirlerinden olumsuz etkilendik"

Seyyar tezgahta meyve ve sebze satan Zul Fadıl Risnaldi, 3 aylık kısmi sokağa çıkma yasağı boyunca ailece çok zor zamanlar yaşadıklarını kaydederek, "Devletin verdiği ödenek haricinde bu süreçte hiçbir gelirimiz olmadı. Kovid-19 tedbirlerinden olumsuz etkilendik." şeklinde konuştu.

Zul Fadıl, normalleşme başladığından bu yana işlerinin açıldığını vurguladı ve "Çok şükür gün içinde birçok müşteri tezgaha uğrayıp meyve satın alıyor. Özellikle iş çıkışlarında çok meyve ve sebze sattığımız oluyor." dedi.

"Daha fazla müşteriyle ilgilenip daha az sipariş dağıtıyoruz"

Restoran sahibi Nurhaniza Şukri, Kovid-19 tedbirlerinin iş yoğunluğunu çok fazla etkilemediğini dile getirerek, "Kısmi sokağa çıkma yasağı zamanında sanırım işleri durgunlaşmayan tek sektör biz olduk. Salgından önce mekana gelen müşteri yoğunluğumuz olduğu gibi salgın döneminde de sipariş yoğunluğu yaşadık." diye konuştu.

Nurhaniza, normalleşmenin ardından restoranın kazancında hafif artış olduğunu aktararak, "Normalleşme öncesi ve sonrası gelir bakımından çok bir farkımız olmadı. Şu an sadece daha fazla müşteriyle ilgileniyor, daha az sipariş dağıtıyoruz." dedi.

Malezyalı işletmeci, müşterilerin hassasiyetini dikkate alarak, çalışanlar için hijyen denetimleri ve sosyal mesafe kurallarını uyguladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA