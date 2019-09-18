Malezyalı hava yolu şirketinde kişisel veri ihlali

18.09.2019 14:20

KUALA Lion Air Hava yolları grubunun alt kuruluşlarından Malezya merkezli hava yolu şirketi Milando Air, yolcularının kişisel verilerinin internet ortamında ifşa edildiğini teyit etti.

Hava yolu şirketinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Moskova merkezli siber güvenlik firması Kaspersky Lab'ın, Milando Air ve Taylandlı Thai Lion Air'dan yaklaşık 30 milyon yolcunun kişisel bilgilerinin internetteki forumlarda paylaşıldığına yönelik raporunun doğru olduğu belirtildi.

Yetkililer, internet ortamında yayımlanan adres ve telefon numaralarının kendi verileriyle uyuştuğunu açıklayarak müşterilerine derhal şifrelerini değiştirme uyarısında bulundu.

Lion Air ve Thai Lion Air'dan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İki hava yolu şirketinin müşterilerine ait kişisel bilgiler, ay başında Amazon şirketinin veri depolama alanına bağlı bir sunucuda bulunmuştu.

Kaynak: AA