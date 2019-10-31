Malezyalı firari iş adamı çalınan 1 milyar doların devri için ABD'yle anlaştı

31.10.2019 14:44

Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın yargılandığı Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında aranan firari iş adamı Low Taek Jho, ABD ile vardığı adli uzlaşma anlaşmasıyla, fondan çalınan kaynaklarla satın alınmış yaklaşık 1 milyar dolarlık varlığı devretmeyi kabul etti.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, 1MDB yolsuzluk soruşturmasında dönemin Başbakanı Rezak ile fona ait 4,5 milyar dolar parayı zimmetine geçirmekle suçlanan Low'un, ABD'li savcılarla vardığı adli uzlaşma anlaşması kapsamında yaklaşık 1 milyarlık varlığını devretmeyi kabul ettiği belirtildi.

Anlaşma kapsamında el konulan varlıklar, Low'un aralarında özel uçağının, Los Angeles, New York ve Londra'daki gayrimenkullerinin bulunduğu 700 milyon dolar değerindeki ayni mal varlığıyla, İngiltere ve İsviçre'deki banka hesapları ve EMI Müzik şirketindeki hisselerini içerdiği ifade edildi.

Tarafların, Low'a ait mücevherat ile aralarında Picasso ve Van Gogh gibi ressamların tablolarının olduğu sanat eserleri üzerinde anlaşmaya varacakları kaydedildi.

ABD Kaliforniya Bölge Mahkemesine sunulan anlaşma, yargıcın onay vermesinin ardından yürürlüğe girecek.

Anlaşmanın onaylanması halinde devredilecek toplam varlığın 1 milyar doları bulması bekleniyor.

ABD Adalet Bakanlığı, 2016'da 1MDB kalkınma fonundan çalınan paralarla satın alınan 1,7 milyar dolarlık varlığa el koymak üzere kamu davaları açmıştı.

Firari iş adamı Low Taek Jho

Eski Başbakan Necip Rezak'a yakınlığıyla bilinen ve 1MDB yolsuzluğu soruşturmasında "kilit isim" olarak bahsedilen Low Taek Jho, Malezya makamlarınca aranıyor.

Interpol'ün 2016'da hakkında "kırmızı" bülten çıkardığı Low'un, Çin'e bağlı özel yönetim bölgesi Makau'dan, bilinmeyen bir yere kaçtığı iddia edilmişti.

Malezya, 1MDB soruşturması kapsamında iş adamının özel uçağı ve lüks yatına el koymuştu.

ABD'deki New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi, firari iş adamı hakkında en son "rüşvet" ve "1MDB fonundan zimmete para geçirme" suçlarından dava açmıştı.

Malezya'nın kamu kalkınma fonu "1Malaysia Development Berhad" (1MDB) yolsuzluğu soruşturmasındaki belgelere göre, eski Başbakan Necip'in fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.

Kaynak: AA