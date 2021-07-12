Malezyalı bisikletçiler, Kapadokya'da pedal çevirdi
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Malezyalı bisikletçiler, Kapadokya'da pedal çevirdi

Malezyalı bisikletçiler, Kapadokya'da pedal çevirdi
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Haberler | Güncel

KAYSERİ' de kamp çalışması yapan Malezyalı bisiklet takımı, kamp dönemi kapsamında hem Kapadokya'nın turistik bölgelerini gezdi hem de tarihi bölgede pedal çevirme imkanı bulundu.

KAYSERİ' de kamp çalışması yapan Malezyalı bisiklet takımı, kamp dönemi kapsamında hem Kapadokya'nın turistik bölgelerini gezdi hem de tarihi bölgede pedal çevirme imkanı bulundu.

Erciyes Kayak ve Yüksek irtifa merkezinde kamp yapmaya gelen Malezyalı bisiklet takımı, Kapadokya bölgesinin doğal ve kültürel zenginliklerini  görme imkanı buldu. Bölgedeki  tarihi ve turistlik yerlerini bisikletle turlayan bisiklet ekibi Uçhisar Kalesi, Göreme, Paşabağı mevki ve Derbent Vadisi'nde peribacaları arasında gezinti yaptı. 20 yıldır bisiklet kullanan İngiliz asıllı Malezyalı Yeroen Meijers (28), " Erciyes'te antrenman yapmak için Türkiye'ye geldik. Rakımın yüksek olması nedeniyle güzel antrenman yapıyoruz ve organizasyon çok güzel. Her şey bizim için ayarlanmış, şu ana kadar her şeyden memnunuz. Yollar çok güzel, bir günlüğüne Kapadokya'yı gezmek için bölgeye geldik. Özellikle bu tarihi güzellikler arasında bisiklet sürmek çok güzel. Beraber olduğum bütün arkadaşlarım aynı duyguyu paylaşıyor"  dedi.


Malezyalı bisikletçiler, Kapadokya'da pedal çevirdi
Malezyalı bisikletçiler, Kapadokya'da pedal çevirdi
Malezyalı bisikletçiler, Kapadokya'da pedal çevirdi
Malezyalı bisikletçiler, Kapadokya'da pedal çevirdi
Malezyalı bisikletçiler, Kapadokya'da pedal çevirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer

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