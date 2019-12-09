Malezyalı BERNAMA haber ajansının Üst Yöneticisi AA fotoğraflarını oyladı

09.12.2019 13:08 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:08

KUALA Malezya'nın devlet haber ajansı BERNAMA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Nurini Kassim, Anadolu Ajansının (AA) 2019 Yılın Fotoğrafları Oylaması'na katıldı.

Haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" fotoğrafını oylayan Nurini, yaşam kategorisinde ise Erdal Türkoğlu'nun "Yapraklar Arasında" karesini beğendi.

Nurini, spor kategorisinde ise tercihini, Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" fotoğrafından yana kullandı.

Oylamanın ardından AA muhabirine açıklama yapan Nurini, BERNAMA ile AA arasında 2015'te imzalanan iş birliği anlaşmasına dikkati çekerek, "Ajanslarımız arasında iş birliğini güçlendirmeyi umuyorum. Bundan önceki yıllara dönüp beraber neler yaptığımıza bakmalı ve değerlendirmeliyiz diye düşünüyorum." dedi.

BERNAMA'daki görevine bu sene içinde atandığını ve medya sektöründe yeni olduğunu vurgulayan Nurini, "İlerleyen zamanlarda birlikte daha fazla işler yapmak ve iki haber ajansı arasında iletişimin güçlenmesi herkes için en iyisi olur." diye konuştu.

Kaynak: AA