Malezya, yurt dışından gelenler için karantina süresini 10 güne düşürdü
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Malezya, yurt dışından gelenler için karantina süresini 10 güne düşürdü

14.12.2020 11:59 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:02
Malezya, yurt dışından gelenler için karantina süresini 10 güne düşürdü

KUALA Malezya hükümeti, ülkeye yurt dışından gelenler için zorunlu karantina süresini 14 günden 10 güne düşürdüğünü açıkladı.

KUALA Malezya hükümeti, ülkeye yurt dışından gelenler için zorunlu karantina süresini 14 günden 10 güne düşürdüğünü açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, yaptığı basın açıklamasında, İngiltere, Almanya ve Belçika gibi ülkelerin zorunlu karantina süresini kısalttığına dikkati çekerek "Yurt dışından ülkeye seyahat edecekler için karantina süresi, bugünden itibaren 14 günden 10 güne düşürülmüştür." dedi.

Nur Hişam, en yüksek enfeksiyon riskinin ilk bir hafta içinde görüldüğünü belirterek 10 günlük karantina süresinin makul olduğunu ifade etti.

Kovid-19 vakalarının 83 bini geçtiği Malezya'da şimdiye kadar 415 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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