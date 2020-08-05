Malezya'ya son 5 ayda 55 konteyner kaçak atık getirildi
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Malezya'ya son 5 ayda 55 konteyner kaçak atık getirildi

KUALA Malezya'ya mart ayından bu yana yurt dışından yasa dışı olarak toplam 55 konteyner dolusu zehirli atık ve plastik atıkların getirildiği belirtildi.

Malezya'ya son 5 ayda 55 konteyner kaçak atık getirildi
05.08.2020 12:19 | Son Güncelleme: 05.08.2020 12:19

KUALA Malezya'ya mart ayından bu yana yurt dışından yasa dışı olarak toplam 55 konteyner dolusu zehirli atık ve plastik atıkların getirildiği belirtildi.

Parlamento oturumunda muhalefetin sorularını cevaplayan Enerji ve Su Bakanı İbrahim Man, "Kovid-19 tedbirlerinin başladığı mart ayından itibaren yapılan incelemelerde bulduğumuz 13 konteynerde zehirli atık, 42 konteynerde ise geri dönüştürülemeyen plastik atıklar olduğunu tespit ettik." dedi.

Bakan İbrahim, "Geçen yıl 110 konteyner atığın kaçak yollarla getirildiği Johor limanında da incelemelerde bulundum. En yakın zamanda buradaki konteynerleri, getirildiği ülkelere geri yollayacağız." şeklinde konuştu.

Yasa dışı atık sorununu ciddiye aldıklarını belirten İbrahim, "Malezya dünyanın çöp dökme yeri olmayacak. Bundan sonra ülkeye zehirli atık veya geri dönüştürülemeyen plastik atık getirenlere yönelik çok ağır cezalar uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

Malezya 20 Ocak'ta, kaçak olarak ülkeye getirilen 150 konteyner plastik atığı getirildikleri ülkelere geri yollamıştı.

Hükümet, konteynerlerden 43'ünün Fransa'ya, 42'sinin İngiltere'ye, 17'sinin ABD'ye, 11'inin Kanada'ya, 10'unun İspanya'ya, geri kalanların da Japonya, Singapur, Portekiz, Çin, Bangladeş ve Sri Lanka'ya gönderildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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