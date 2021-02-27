Malezya'ya Sinovac'ın Kovid-19 aşılarının ilk sevkiyatı ulaştı
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Malezya'ya Sinovac'ın Kovid-19 aşılarının ilk sevkiyatı ulaştı

27.02.2021 06:47 | Son Güncelleme: 27.02.2021 06:50
Malezya'ya Sinovac'ın Kovid-19 aşılarının ilk sevkiyatı ulaştı

KUALA Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Çin'in geliştirdiği Sinovac firmasından sipariş edilen aşıların ilk sevkiyatı Malezya'ya ulaştı.

KUALA Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Çin'in geliştirdiği Sinovac firmasından sipariş edilen aşıların ilk sevkiyatı Malezya'ya ulaştı.

Malezya Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 300 bin doz Sinovac aşısını taşıyan Malaysia Airlines Airbus 330-300 uçağı, bu sabah Uluslararası Kuala Lumpur Havalimanına iniş yaptı.

Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin, Ulaştırma Bakanı Wee Ka Siong ve Ulusal Kovid-19 Bağışıklığı Programından sorumlu Bakan Hayri Cemaleddin, aşıların ulaşımı ve kargo araçlarına yüklenmesi işlemine nezaret etti.

Kargo araçlarına yüklenen aşılar, ülkedeki Kovid-19 aşı merkezlerine götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Malezya'ya ilk Kovid-19 aşıları 21 Şubat'ta ulaşmış, bu kapsamda Pfizer-BioNTech firmalarının ürettiği 300 bin doz aşı ülkeye getirilmişti.

Ulusal Kovid-19 Bağışıklığı Programı kapsamında ilk aşılamalar 24 Şubat'ta başlamış, ilk Kovid-19 aşısını Başbakan Muhyiddin Yasin yaptırmıştı.

Şimdiye kadar Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, CanSinoBIO ve Sputnik V'den toplam 66,7 milyon doz aşı temin etmek için anlaşmaya varan Malezya hükümeti, Şubat 2022'ye kadar ülkede yüzde 70 bağışıklık sağlamayı hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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