Malezya'ya Kovid-19 aşılarının ilk sevkiyatı 21 Şubat'ta yapılacak

KUALA Malezya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının ilk sevkiyatının ülkeye 21 Şubat'ta ulaşacağını bildirdi.

Ulusal Kovid-19 Bağışıklığı Programı'nı basına açıklayan Başbakan Muhyiddin Yasin, geçen yıl Pfizer/BioNTech firmalarından satın alınan Kovid-19 aşılarının, beklenenden daha erken Malezya'ya geleceğini belirtti.

İlk sevkiyatın ülkeye 21 Şubat'ta ulaşacağı bilgisini paylaşan Muhyiddin, ilk Kovid-19 aşısını da kendisinin yaptıracağını aktardı.

Başbakan Muhyiddin, "Halk ile yakın teması olan sağlık çalışanları, güvenlik güçleri, milletvekilleri ve bakanlar, ulusal bağışıklık programında ilk sırada yer alacaktır." dedi.

Muhyiddin, 26 Şubat'ta başlaması planlanan ilk aşılama sürecinin nisanda biteceğini belirterek, 65 yaş üstü vatandaşlarla birlikte toplam 9,4 milyon kişinin aşılanacağını kaydetti.

İkinci aşılama sürecinin Mayıs 2021'den Şubat 2022'ye kadar süreceğini belirten Muhyiddin, "Bu kapsamda Malezya vatandaşları ve yabancı uyruklular dahil 18 yaş üstü toplam 13,7 milyon kişiye bağışıklık kazandırılacaktır." ifadesini kullandı.

Kovid-19 aşısına dair bilgi veren internet sitesi kuruldu

Malezya Başbakanı Muhyiddin, daha sonra Ulusal Kovid-19 Bağışıklığı Programı'nın detaylarının açıklandığı el kitabı ve internet sitesinin tanıtımını yaptı.

Halkı Kovid-19 aşılamasına dair bilgilendirmek üzere kurulan "VaksinCovid.gov.my" sitesinde, kimlerin Kovid-19 aşısı olabileceğine, aşının potansiyel yan etkilerine, Kovid-19 türlerine karşı aşının etkililik oranına, aşı olmak isteyenlerin randevuları nasıl alacağına ve Kovid-19 aşısı yaptırmanın dinen caiz olduğuna dair bilgiler yer alıyor.

Şimdiye kadar Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Sinovac ve Sputnik V'den toplam 43,4 milyon doz aşı temin etmek için anlaşmaya varan Malezya'da hükümet, 2022'nin ilk çeyreğine kadar ülke nüfusunun yüzde 80'ini aşılamayı hedefliyor.

Bu kapsamda, ülkedeki 600 aşı merkezinde günde 126 bin kişinin aşılanması planlanıyor.

Toplam 266 bin 445 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Malezya'da, virüs kaynaklı can kayıpları 975'i buldu. Ülkede 47 bin 135 kişi aktif Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız