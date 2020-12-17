Malezya'ya ilk Kovid-19 aşıları 2021'in ilk çeyreğinde gelecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Malezya'ya ilk Kovid-19 aşıları 2021'in ilk çeyreğinde gelecek

17.12.2020 10:35 | Son Güncelleme: 17.12.2020 10:43
Malezya'ya ilk Kovid-19 aşıları 2021'in ilk çeyreğinde gelecek

KUALA Malezya hükümeti, geçen ay satın alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının 2021'in ilk aylarında ülkeye getirileceğini açıkladı.

KUALA Malezya hükümeti, geçen ay satın alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının 2021'in ilk aylarında ülkeye getirileceğini açıkladı.

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanı Hayri Cemaleddin, Parlamentodaki oturumda muhalefetin sorularını cevapladı.

Malezya'nın ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in firmasından satın aldığı Kovid-19 aşılarına dair detaylar veren Hayri, 24 Kasım'da satın alınan aşıların ne zaman ülkeye getirileceğine dair soruları yanıtladı.

Hayri, "Malezyalıların yüzde 20'sini aşılamayı planladığımız ilk Kovid-19 aşıları, 2021'in ilk çeyreğinde ülkeye ulaşacaktır." dedi.

Aşının etkinliğine ilişkin ise Hayri, "Şimdiye kadar yapılan klinik deneylerinde söz konusu aşının yüzde 95 etkili olduğu gözlemlendi. Fakat aşının onaylanması için Ulusal Farmakoloji Birimi ve Sağlık Bakanlığının teftişinden geçmesi gerekecektir." ifadesini kullandı.

Pfizer ve Çin ile anlaşmaya varmıştı

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, geçen ay, Malezya'nın, 6,4 milyon vatandaşını aşılamaya yetecek kadar doz satın almak için Pfizer ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Bunun yanı sıra Malezya, 18 Kasım'da Çin ile vardığı anlaşma sonucu, Çin'in geliştireceği Kovid-19 aşısının öncelikli alıcıları listesine eklenmişti.

Şimdiye kadar toplam 87 bin 913 kişinin virüse yakalandığı ülkede 429 kişi hayatını kaybetti.

Toplam 14 bin 751 aktif vakanın bulunduğu Malezya'da günlük Kovid-19 vaka artışları 4 haneli rakamlarda.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

İlgili Haberler

Kanada'da ilk Covid-19 aşısı bir sağlık çalışanına vuruldu
Kanada'da ilk Covid-19 aşısı bir sağlık çalışanına vuruldu
(RİYAD)- Covid-19 Aşısının İlk Sevkiyatı Suudi Arabistan'a Ulaştı
(RİYAD)- Covid-19 Aşısının İlk Sevkiyatı Suudi Arabistan'a Ulaştı
KUALA LUMPUR - Malezya'da Kovid-19 salgınından etkilenen hayvanat bahçeleri, hayvan sahiplendirme uygulamasına yöneliyor
KUALA LUMPUR - Malezya'da Kovid-19 salgınından etkilenen hayvanat bahçeleri, hayvan sahiplendirme uygulamasına yöneliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Şevket Çoruh Nilgün Belgün
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Samet Aybaba Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Çocuk Milli İngiltere Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malezya'ya ilk Kovid-19 aşıları 2021'in ilk çeyreğinde gelecek | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 10:56:24. #1.14#
title