Malezya ve Ürdün çıkışlı suni deri ithalatına dampinge yönelik önlem uygulanacak

Malezya ve Ürdün Haşimi Krallığı menşeli-çıkışlı suni deri ithalatı için soruşturma açılması ve bu ürünler için dampinge karşı önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Malezya ve Ürdün Haşimi Krallığı menşeli-çıkışlı suni deri ithalatı için soruşturma açılması ve bu ürünler için dampinge karşı önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığının "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Malezya ve Ürdün Haşimi Krallığı menşeli-çıkışlı "yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden metrekare ağırlığı 150 gramı geçen dokunmamış mensucat" ve "yalnız, dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan, metrekare ağırlığı 150 gramı geçen deri taklitleri" tanımlı koagüle suni deri ithalatında resen yapılan incelemeler sonucunda önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açıldı.

Bu kapsamda, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli koagüle suni deri ithalatında dampinge karşı önlem uygulanırken, bu önlemin Malezya ve Ürdün üzerinden yapılan ithalat ile etkisiz kılındığına yönelik resen yapılan değerlendirmeler üzerine Bakanlık tarafından inceleme başlatıldı.

İncelemeler sonucunda Malezya ve Ürdün menşeli-çıkışlı ürünler için önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına, soruşturma konusu eşya ithalatının Çin Halk Cumhuriyeti menşeli ithalatta uygulanan dampinge karşı önlem tutarında teminata bağlanmasına karar verildi.

Bu ürünler için dampinge karşı önlem tutarı kilogram başına 1,9 dolar olarak uygulanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık