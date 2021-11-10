Malezya ve Endonezya'dan Myanmar'a "şiddeti durdurun" çağrısı

Endonezya ve Malezyalı liderler, 1 Şubat'ta yaptıkları darbe ile yönetimi ele geçiren Myanmar ordusuna "ülkedeki şiddeti durdurma" çağrısı yaptı.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bir araya gelen Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup ve Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Myanmar'daki duruma ilişkin yaptıkları açıklamada, son aylarda çatışmaların tırmandığı ülkede şiddetin durdurulmasını istedi.

Malezya Başbakanı Yakup, ordunun yönetimi ele geçirmesinin daha çok Arakanlı Müslüman'ın Myanmar'dan kaçmasına neden olduğunu, kaçan göçmenlerin 200 binden fazlasının Malezya'ya sığındığını kaydetti.

Yakup, Myanmar'da sağlanacak barış ortamının Malezya'ya gelen Arakanlı göçmen sayısını ciddi oranda azaltacağına işaret etti.

Liderlerin düzenledikleri toplantı sonrası Malezya ve Endonezya arasında sınırların yeniden açılmasını ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde seyahat kolaylığı sağlayacak bir koridor oluşturulmasını kararlaştırdıkları aktarıldı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmar ordusunun, darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1000'in üzerinde kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Öte yandan, askeri yönetime karşı direniş hareketi, birçok alanda "halk savunma güçleri" kursa da çoğunlukla yerel olarak faaliyet gösteren bu güçler küçük çaplı operasyonlar yürütüyor.

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