Malezya ve Endonezya'dan İİT üyelerine Filistin için birlik çağrısı

KUALA Malezya ve Endonezya hükümetleri, İsrail'in Filistin'deki saldırılarını görüşmek üzere düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısında üye ülkelere, Filistin halkını destekleme yönünde birlik çağrısında bulundu.

KUALA Malezya ve Endonezya hükümetleri, İsrail'in Filistin'deki saldırılarını görüşmek üzere düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısında üye ülkelere, Filistin halkını destekleme yönünde birlik çağrısında bulundu.

Telekonferans yöntemiyle yapılan görüşmeye Malezya'yı temsilen katılan Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin, İsrail saldırıları karşısında Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması için İİT'nin Birleşmiş Milletlere (BM) baskı yapması gerektiğini belirtti.

Bakan Hişamuddin, "Uluslararası camia, özellikle İİT üyesi ülkeler İsrail'e baskı yapmak için hukuki, siyasi ve ekonomik kanalları kullanmalıdır." dedi.

Filistin-İsrail sorununa kalıcı çözüm bulunması için tüm dünyanın elini taşın altına koyması gerektiğinin altını çizen Hişamuddin, "Bu konuda Malezya, İİT üyesi ülkelerin Filistin halkını desteklemek üzere birlik içinde kalmasının önemine dikkati çekmektedir." şeklinde konuştu.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ise BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail saldırılarına karşı acilen tavır alması gerektiğini vurgulayarak, "Eğer BM Güvenlik Konseyi bu konuda başarısız olursa BM olağanüstü toplanmalıdır." dedi.

Filistin'e yardım etmenin tek yolunun İİT üyesi ülkelerin birliğinden geçtiğini ifade eden Bakan Retno, "Birlik olunmazsa İİT, Filistin için uluslararası destek sağlama imkanı bulamayacaktır. Aynı şekilde Filistin halkı da mücadelesinde başarılı olmak için kendi içinde birlik olmak zorundadır." şeklinde konuştu.

Retno, bağımsızlık ve egemenlik yolunda Endonezya'nın Filistin'e desteğinin süreceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız