Malezya ve Brunei'den Myanmar için özel ASEAN zirvesi fikrine destek
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Malezya ve Brunei'den Myanmar için özel ASEAN zirvesi fikrine destek

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel
Malezya ve Brunei'den Myanmar için özel ASEAN zirvesi fikrine destek

KUALA Malezya ve Brunei hükümetleri, Myanmar'da askeri darbenin ardından yaşanan krizi görüşmek üzere Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderlerinin özel zirve yapması planını destekledi.

KUALA Malezya ve Brunei hükümetleri, Myanmar'da askeri darbenin ardından yaşanan krizi görüşmek üzere Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderlerinin özel zirve yapması planını destekledi.

Resmi ziyaret için Brunei'ye giden Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah ile ortak basın açıklamasında Myanmar'daki son durumu değerlendirdi.

Ortak basın açıklamasını okuyan Brunei Sultanı Hassanal, iki hükümetin olası bir ASEAN zirvesine gerekli hazırlıkların yapılması için ilgili bakanlıklara talimat verdiğini belirterek "İki ülke lideri olarak, Myanmar'daki gelişmeleri müzakere etmek üzere ASEAN liderler zirvesinin yapılması gerektiğine dair fikir birliği içerisindeyiz. İlgili tarafları daha fazla şiddetten kaçınmaya ve itidale davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo 19 Mart'ta, Myanmar'daki durumun görüşülmesi ve krize çözüm üretilmesi için özel ASEAN liderler zirvesi çağrısı yapmıştı.

Çin ve Rusya'nın yanı sıra bölge ülkelerinden Malezya ve Singapur, zirve fikrini desteklemişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 564 gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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