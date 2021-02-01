Malezya ve BM Myanmar Raportörü'nden Myanmar'daki askeri darbeye tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Malezya ve BM Myanmar Raportörü'nden Myanmar'daki askeri darbeye tepki

01.02.2021 11:43 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:46
Malezya ve BM Myanmar Raportörü'nden Myanmar'daki askeri darbeye tepki

Myanmar'da ordunun yönetime el koyması ve sivil hükümet yetkililerinin gözaltına alınmasına birçok ülke ve yetkiliden tepkiler geldi.

Myanmar'da ordunun yönetime el koyması ve sivil hükümet yetkililerinin gözaltına alınmasına birçok ülke ve yetkiliden tepkiler geldi.

Malezya hükümeti, askeri darbenin yaşandığı Myanmar'a, hukukun üstünlüğünü sürdürme çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Malezya'nın Myanmar'daki gelişmelerden endişe duyduğu belirtilerek, "Malezya, Myanmar ordusu ve ilgili taraflara huzur ve güvenliği sağlama, hukukun üstünlüğünü sürdürme ve seçimle alakalı sorunları barışçıl yollarla çözme çağrısında bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Malezya'nın Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi olarak Myanmar'daki barış ve istikrara desteğini sürdüreceği vurgulandı.

BM Myanmar Özel Raportörü'nden tepki

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ordunun Devlet Konseyi Başkanı Aung San Suu Çii'nin de aralarında olduğu yetkililerin gözaltına alınmasının "korkunç" olduğunu ifade etti.

Andrews paylaşımında, "Korkulan oldu. İletişim hatları kesildi ve böylelikle iletişim kasten zorlaştırıldı. Anlaşılan, Devlet Konseyi Başkanı ve birçok kişi ordu tarafından gözaltına alındı. Korkunç." değerlendirmesinde bulundu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusunun yayın organından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde gözaltıların ardından darbe yapıldığı duyuruldu.

Ülke idaresinin Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in elinde olduğu, darbenin 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine gerçekleştirildiği belirtildi.

Darbenin ardından ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini açıklayan ordu, Myanmar'ın bir seneliğine askeri yönetimle idare edileceğini duyurdu.

İktidar partisi, halka, ordunun yönetime el koymasına karşı çıkma ve askeri diktatörlüğe dönülmesine izin vermeme çağrısında bulundu.

Seçim Komisyonu, 29 Ocak'ta iktidardaki Aung San Suu Çii'nin partisinin zaferiyle sonuçlanan seçimde ordunun sonuçların belirlenmesinde hile yapıldığı iddialarını yalanlamıştı.

Ülkede ordu, ana muhalefetteki Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisini (USDP) destekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Yaşar Cansu Dere Cem Yılmaz Serdar Ortaç
Spor Erol Bulut Okan Buruk Sergen Yalçın Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Terör Ahmetli Beşiktaş Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malezya ve BM Myanmar Raportörü'nden Myanmar'daki askeri darbeye tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 11:46:46. #1.16#
title