Malezya, Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini araştırmak için harekete geçti
Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, "Biz orada (Doğu Türkistan) yaşananlara dair iddia edilen her şeyin doğruluğundan emin olmak istiyoruz" dedi
Malezya hükümeti, Çin yönetiminin Uygur Türklerine yönelik uyguladığı 'etnik ayrımcılık ve insan hakları ihlallerinin' araştırılacağını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, Sincan bölgesinde (Doğu Türkistan) Uygur Türklerine yönelik zulüm ve tutuklamalar yapıldığı iddialarını araştırmak üzere hükümetin, Uluslararası İslami Düşünce ve Medeniyet Enstitüsünü (ISTAC) görevlendirdiğini bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle