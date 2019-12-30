Malezya, Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini araştırmak için harekete geçti
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Malezya, Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini araştırmak için harekete geçti

Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, "Biz orada (Doğu Türkistan) yaşananlara dair iddia edilen her şeyin doğruluğundan emin olmak istiyoruz" dedi

30.12.2019 09:45 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:45
Malezya, Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini araştırmak için harekete geçti

hükümeti, Çin yönetiminin Türklerine yönelik uyguladığı 'etnik ayrımcılık ve insan hakları ihlallerinin' araştırılacağını açıkladı.


Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, Sincan bölgesinde () Uygur Türklerine yönelik zulüm ve tutuklamalar yapıldığı iddialarını araştırmak üzere hükümetin, Uluslararası İslami Düşünce ve Medeniyet Enstitüsünü (ISTAC) görevlendirdiğini bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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