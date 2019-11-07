Malezya tutuklanan Kamboçyalı muhalif lideri başka bir ülkeye gönderecek

07.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:46

KUALA Malezya hükümeti, Kuala Lumpur Havalimanı'nda tutuklanan Kamboçya'nın siyasi yasaklı muhalif partisi Kamboçya Ulusal Kurtuluş Hareketi (CNRM) Genel Başkan Yardımcısı mu Sochua'nın, başka bir ülkeye gönderileceğini açıkladı.

Başbakan Mahathir Muhammed, idari başkent Putrajaya'da başkanlık ettiği Milli Komite toplantısının ardından yaptığı basın toplantısında, dün gece Kamboçya'ya geçmek üzereyken tutuklanan mu Sochua'nın ülkesine iade edilip edilmeyeceğine dair soruyu cevapladı.

Muhalif liderin işlediği bir suçtan ötürü tutuklanmadığını vurgulayan Mahathir, "Şu an kendisini kabul edecek başka bir ülke arıyoruz." dedi.

Mahathir, Güneydoğu Asya ülkelerinin birbirlerinin iç işlerine karışmadığının altını çizdi ve CNRM üyelerine hitaben, "Kendi mücadeleleri için Malezya'yı üs olarak kullanmalarını hoş karşılamıyoruz." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah da parlamento oturumunda mu Sochua'nın tutuklanmasına dair muhalefet partili milletvekillerinden gelen sorulara verdiği cevapta, muhalif liderin Kamboçya'ya iade edilmeyeceğini doğruladı.

Muhalif liderin bir süre Malezya'da tutulacağını belirten Seyfeddin, "Malezya ve Kamboçya'nın iade anlaşması bulunmamakta. Biz kararlarımızı dış ülkelerin etkisiyle veya rica üzerine vermiyoruz." dedi.

Malezya Polis Teşkilatı Göç İdaresi, CNRM Genel Başkan Yardımcısı mu Sochua'nın dün akşam saatlerinde Kuala Lumpur Havalimanı'nda tutuklandığını açıklamıştı.

Bir süredir Endonezya'da yaşayan mu Sochua, bu hafta Malezya'ya geçmişti.

CNRM'nin siyasi yasaklı lideri Sam Rainsy ise Tayland üzerinden Kamboçya'ya dönmek isterken Taylandlı yetkililerin engeliyle karşılaşmıştı.

Muhalif partiden orduya hükümeti devirme çağrısı

Kamboçya Ulusal Kurtuluş Hareketi lideri Rainsy, 24 Eylül'de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Kamboçya Silahlı Kuvvetlerine 9 Kasım Bağımsızlık Günü'nde Başbakan Hun Sen hükümetini devirmek üzere çağrı yapmıştı.

Açıklamada, "Hun Sen rejimini devirmek yasal ve meşru bir eylemdir çünkü Hun Sen 2018'de sahte bir seçimle halkın iktidarını gasbetmiştir." ifadeleri yer almıştı.

Açıklamanın ardından Rainsy ve diğer partililer hakkında darbe planlamak suçlamasıyla dava açılmıştı.

Kamboçya'daki siyasi kriz

Kamboçya'yı 30 yıldan uzun süredir yöneten Başbakan Hun Sen liderliğindeki Kamboçya Halk Partisinin (CPP) 2013'teki seçimleri az farkla kazanmasıyla ülkede muhalefet üzerindeki baskı giderek artmıştı.

O dönem ana muhalefette yer alan Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisinin (CNRP) lideri Rainsy, hakaret suçundan verilen hapis cezası nedeniyle 2016'da ülkeyi terk etmiş ve Paris'e yerleşmişti.

Parti, Kasım 2017'de kapatılmış ve 118 üyesi siyasetten men edilmişti.

İktidardaki CPP, geçen yıl 29 Temmuz'da ve muhalefetin katılmadığı genel seçimde parlamentodaki sandalyelerin tamamını kazanmıştı.

Kaynak: AA