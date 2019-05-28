Malezya tonlarca çöpü geri gönderiyor: Gelişmiş ülkelerin çöplüğü olmayacağız

Malezya, 3 bin 300 ton plastik atığı gelişmiş ülkelerin çöp toplama alanı olmamak için Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada ve Avustralya gibi ülkelere geri gönderecek. Ülkenin Çevre Bakanı Yeo Bee Yin yaptığı açıklamada, "Çin 2018'de plastik atık ithalatını yasakladığında gelişmekte olan ülkeler yeni hedef haline geldi" dedi.

Çevre Bakanı Yin ayrıca, ülkesine yasa dışı sokulmaya çalışılan 60 konteyner çöp yakaladıklarını ve bunları geldikleri ülkelere geri göndereceklerini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle