Malezya, Tayland ve Singapur'da normalleşme süreci
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Malezya, Tayland ve Singapur'da normalleşme süreci

KUALA Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirlerin hafifletilmeye başladığı Güneydoğu Asya ülkelerinden Malezya, Tayland ve Singapur'da normalleşme süreci devam ediyor.

Malezya, Tayland ve Singapur'da normalleşme süreci
28.05.2020 12:33 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:33

KUALA Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirlerin hafifletilmeye başladığı Güneydoğu Asya ülkelerinden Malezya, Tayland ve Singapur'da normalleşme süreci devam ediyor.

4 Mayıs'tan itibaren işletmelerin yeniden açıldığı Malezya'da hükümet, normalleşme adımları kapsamında ülke genelinde gayrimüslimlere ait 174 ibadethane ve tapınağın 10 Haziran'dan itibaren ibadete açılacağını duyurdu.

Ulusal Birlik Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu ibadet mekanlarının, 30 kişilik katılımla sınırlı kalmak kaydıyla açılabileceği ifade edildi.

Öte yandan ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 10 artışla 7 bin 629'a yükselirken iyileşen vaka sayısı 86 artarak 6 bin 169 oldu.

Tayland

Tayland hükümeti, Kovid-19 salgını tedbirlerini hafifletme kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağının süresinin azalacağını açıkladı.

Tayland Kovid-19 Durum Yönetim Merkezi, şimdiye kadar 22.00-04.00 saatleri arası uygulanan sokağa çıkma yasağının ilerleyen günlerde 23.00-04.00 saatleri arasında geçerli olacağını belirtti.

Yetkililer ayrıca, "Kovid-19'un yayılmasına sebep olabilecek" sektörlere ait işletmelerin de temmuz ayı içinde kademeli olarak yeniden açılacağını bildirdi.

Öte yandan hükümete bağlı Planlama Ajansı, Kovid-19 nedeniyle Tayland'da bu yıl 2 milyona kadar kişinin işini kaybedebileceği öngörüsünde bulundu.

Ülkede Kovid-19 vakaları ise bugün 11 artışla 3 bin 65'e yükseldi.

Singapur

Kovid-19 tedbirlerini 2 Haziran'dan itibaren hafifletme kararı alan Singapur hükümeti, haziranın sonunda normalleşme sürecinde ikinci evreye gireceklerini açıkladı.

Ulusal Kalkınma Bakanı Lawrence Wong, yazılı açıklamasında, vaka artışlarının kontrol edilebilir seviyede ilerlemesi durumunda haziranın sonundan itibaren ülke genelinde işletmelerin kademeli olarak yeniden açılacağını ifade etti.

Singapur'da Kovid-19 vakaları bugün 373 artarak 33 bin 249'a yükseldi. Virüs kaynaklı ölümlerin 23 olduğu ülkede şimdiye kadar 17 bin 276 kişi iyileşti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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