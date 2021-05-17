Malezya talep edilirse Filistin'e barış gücü yollamaya hazır olduğunu açıkladı
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Malezya talep edilirse Filistin'e barış gücü yollamaya hazır olduğunu açıkladı

Malezya talep edilirse Filistin'e barış gücü yollamaya hazır olduğunu açıkladı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Malezya hükümeti, İsrail'in sivilleri hedef aldığı Filistin'de gerilimin azalması için Birleşmiş Milletlerden (BM) talep gelmesi halinde Filistin'e barış gücü yollamaya hazır olduğunu bildirdi.

KUALA Malezya hükümeti, İsrail'in sivilleri hedef aldığı Filistin'de gerilimin azalması için Birleşmiş Milletlerden (BM) talep gelmesi halinde Filistin'e barış gücü yollamaya hazır olduğunu bildirdi.

Malezya Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı, İsrail'in Filistin'deki son saldırılarını değerlendirdi.

Bir gazetecinin, Malezya'nın Filistin'e barış gücü kapsamında asker yollayıp yollayamayacağı sorusuna Bakan İsmail, "Bu, BM tarafından karar verilmesi gereken bir konudur. Malezya'nın kendi başına hareket etme durumu yoktur." cevabını verdi.

İsmail, Malezya'nın daha önce BM'nin talebi üzerine Lübnan, Filipinler, Sudan ve Sierra Leone gibi ülkelere barış gücü yolladığını hatırlatarak "BM'nin bu konuda bir talebi olması durumunda Filistin'e barış gücü göndermeye hazırız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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