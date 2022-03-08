Malezya, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'ya yaptırım uygulamayacak - Haberler

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Malezya, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'ya yaptırım uygulamayacak

AA, İdris Sülün - Güncel
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Malezya, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'ya yaptırım uygulamayacak

KUALA Malezya'nın, güney komşusu Singapur'un Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'yı kınamasının ardından, Rusya'ya yaptırım uygulamayacağı bildirildi.

KUALA Malezya'nın, güney komşusu Singapur'un Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'yı kınamasının ardından, Rusya'ya yaptırım uygulamayacağı bildirildi.

Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, parlamentoda milletvekillerine hitap etti.

Seyfeddin Abdullah, "Tek taraflı yaptırımlara inanmıyoruz." ifadesini kullanarak Malezya'nın, savaş nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşünmediğini açıkladı.

Seyfeddin, "Yaptırımların Birleşmiş Milletlerden (BM) geçmesi gerekiyor. İnsan Hakları Konseyi üyesi olarak müzakerelerin devam etmesi için ateşkes tavsiyesinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Singapur, cumartesi günü Güneydoğu Asya ülkeleri arasında BM kararı olmaksızın Rusya'ya karşı yaptırım kararı alan ilk ve tek ülke olmuştu.

AA / İdris Sülün - Güncel

Ukrayna, Moskova, Malezya, Rusya, Güncel, Haberler

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