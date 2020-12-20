Malezya, Pfizer'in ardından AstraZeneca'dan da Kovid-19 aşısı alacak
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Malezya, Pfizer'in ardından AstraZeneca'dan da Kovid-19 aşısı alacak

20.12.2020 06:29 | Son Güncelleme: 20.12.2020 06:32
Malezya, Pfizer'in ardından AstraZeneca'dan da Kovid-19 aşısı alacak

KUALA Malezya, İngiltere merkezli ilaç firması AstraZeneca'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı satın alacağını duyurdu.

KUALA Malezya, İngiltere merkezli ilaç firması AstraZeneca'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı satın alacağını duyurdu.

Basına konuşan Sağlık Bakanı Dr. Ethem Baba, Başbakan Muhyiddin Yasin'in, Kovid-19 aşısı alımlarını artırma talimatı kapsamında, hükümetin AstraZeneca firması ile aşı alımı için anlaşmaya vardığını açıkladı.

Bakan Ethem, Şubat 2021'de ülkeye getirilmesi planlanan aşıların, Malezyalıların yüzde 20'sini aşılamaya yeteceğini kaydetti.

Malezya geçen ay 6,4 milyon vatandaşını aşılamaya yetecek kadar doz satın almak için Pfizer firmasıyla anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Başbakan Muhyiddin, geçen hafta yaptığı açıklamada Kovid-19 aşısı alımlarını artırmaya karar verdiklerini ve ülke nüfusunun yüzde 70'ini aşılamayı planladıklarını ifade etmişti.

Pfizer ve AstraZeneca'dan gelecek Kovid-19 aşılarının, Malezya nüfusunun yüzde 40'ına bağışıklık kazandırması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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