Malezya, Pfizer'dan 12,2 milyon doz daha Kovid-19 aşısı alacak
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Malezya, Pfizer'dan 12,2 milyon doz daha Kovid-19 aşısı alacak

11.01.2021 16:25 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:29
Malezya, Pfizer'dan 12,2 milyon doz daha Kovid-19 aşısı alacak

KUALA Amerikan ilaç firması Pfizer ile Alman BioNTech şirketinin geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarından geçen ay 6,4 milyon doz satın almak için anlaşmaya varan Malezya hükümeti, aynı firmadan 12,2 milyon doz daha aşı alacağını duyurdu.

KUALA Amerikan ilaç firması Pfizer ile Alman BioNTech şirketinin geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarından geçen ay 6,4 milyon doz satın almak için anlaşmaya varan Malezya hükümeti, aynı firmadan 12,2 milyon doz daha aşı alacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık ile Pfizer arasında varılan yeni anlaşma kapsamında, firmanın Malezya'da Kovid-19 aşısı üretmesi ve firmadan daha fazla aşı dozu satın alınmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Pfizer'dan alınacak 6,4 milyon doz aşıya ilaveten 12,2 milyon doz daha Kovid-19 aşısı satın alınması için firmayla anlaşıldığı kaydedilen açıklamada, Malezya'nın şimdiye kadar satın aldığı aşılarla ülke genelinde yüzde 39 bağışıklık hedeflendiği ifade edildi.

Öte yandan Başbakan Muhyiddin Yasin, Pfizer aşılarının şubat sonunda ülkeye ulaşacağını bildirdi.

Malezya Sağlık Bakanlığına bağlı Malezya İlaç Düzenleme Kurumu, 8 Ocak'ta Pfizer'ın geliştirdiği Kovid-19 aşılarının ülkede kullanımını onaylamıştı.

Yüzde 70 Kovid-19 bağışıklığı hedefleniyor

Şimdiye kadar Pfizer ve AstraZeneca firmalarından toplam 12,8 milyon doz aşı satın alınan Malezya'da hükümet, daha fazla aşı getirerek ülkede yüzde 70 Kovid-19 bağışıklığı hedefliyor.

Toplam 138 bin 224 Kovid-19 vakasının bulunduğu Malezya'da 555 kişi yaşamını yitirdi, 28 bin 554 kişi de tedavi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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