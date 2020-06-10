Malezya normalleşme sürecine sakin girdi
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Malezya normalleşme sürecine sakin girdi

KUALA Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka artışlarının kontrol altına alındığı Malezya'da, yaklaşık üç aydır uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı bugün son bulurken, ülke normalleşme sürecine girdi.

Malezya normalleşme sürecine sakin girdi
10.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:27

KUALA Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka artışlarının kontrol altına alındığı Malezya'da, yaklaşık üç aydır uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı bugün son bulurken, ülke normalleşme sürecine girdi.

Başkent Kuala Lumpur'un merkezinde sokaklardaki trafik yoğunluğu kısmi sokağa çıkma yasağına kıyasla artış göstermedi.

Faaliyetlerini 4 Mayıs'tan bu yana sürdüren alışveriş merkezi, restoran ve mağazaların girişinde müşterilerin ateşi kontrol edilirken toplu mekanlara girenlere, "MySejahtera" isimli telefon uygulamasıyla girişlerdeki karekodu okutup kişisel bilgileri ve vücut sıcaklıklarını yazma şartı getirildi.

Toplu taşıma araçlarında da sosyal mesafe kuralları katı bir şekilde uygulanırken otobüs ve metroya binmeden önce yolcuların ateşi kontrol edildi.

Normal zamanlarda kalabalığın yoğun olduğu Petronas kulelerinin önü, Bukit Bintang Meydanı ve KLCC yürüyüş parkında az sayıda kişi görüldü.

Bugün başlayan normalleşme süreciyle 31 Ağustos'a kadar ülke genelinde farklı sektörlere ait işletmeler kademeli olarak yeniden açılacak.

Bu kapsamda ilk olarak 18 Mart'tan bu yana kapalı olan kuaför ve güzellik salonları faaliyetlerine yeniden başlayacak.

Spor salonları da sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami uyum gösterme kaydıyla yeniden açılırken ülke genelinde eyaletler arası seyahatler serbest olacak.

Eğitim ve öğretimin ne zaman yeniden başlayacağına dair kararı ise hükümet gün içinde açıklayacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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