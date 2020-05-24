Malezya'nın geleneksel bayram lezzeti "dendeng" - KUALA
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Malezya'nın geleneksel bayram lezzeti "dendeng" - KUALA

Malezya'nın geleneksel yemeklerinden "dendeng", ülkenin vazgeçilmez ramazan ve bayram lezzetleri arasında yer alıyor.

24.05.2020 12:59 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:03

Malezya'nın geleneksel yemeklerinden "dendeng", ülkenin vazgeçilmez ramazan ve bayram lezzetleri arasında yer alıyor.

Ramazan ve kurban bayramlarında Malezyalıların sıkça pişirdiği yemeklerden dendeng, kuru etin soya sosu, şeker ve bir dizi baharatla karıştırılıp kızartılmasıyla yapılıyor.

Ülkenin her bölgesinde farklı sebze ve baharat karışımlarıyla pişirilebilen dendengin sebze karışımında genel olarak sarımsak, arpacık soğanı ve acı biber kullanılırken baharat olarak da zencefil ve karanfil tercih ediliyor.

Bayram ziyaretlerinde misafirlere ikram edilen geleneksel yemek aynı zamanda ramazan boyunca iftarlık olarak plastik paketlerde satılıyor.

Kökeni Endonezya'ya dayanıyor

Kökeni Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletine dayanan dendengin Malezya'da ilk olarak Negeri Sembilan eyaletinde yapıldığı biliniyor.

Geleneksel yemeğin tarifine ve Malay kültüründeki yerine dair AA muhabirine açıklama yapan ev hanımı Farah Bitar, senelerdir pişirdiği dendengin tarifini annesinden öğrendiğini söyledi.

Farah, bundan önce her ramazanda kurulan geleneksel pazarlarda pişirdiği yemeği sattığını fakat bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle internet üzerinden satışlara yöneldiğini belirterek, "Bu sene ramazan pazarları kurulamadığı için iftarlık dendeng satışlarımın azalacağını düşünüyordum ama aksine civar çevreden çok fazla sipariş geldi. Satışların kimi günlerde geçen seneye oranla arttığını bile söyleyebilirim." dedi.

Dendengin birtakım geleneksel bayram yemekleri ve atıştırmalıklarla yenmesi gerektiğini ifade eden Farah, "Genellikle dendeng, bambu kamışlarının içinde közde pişirilen pirinç yemeği lemang veya küp kalıplarında pişirilen yağsız pirinçle tüketiliyor." diye konuştu.

Dana veya geyik etinden yapılabiliyor

Farah, dendeng için genellikle kurutulmuş dana eti kullanıldığını fakat Malezya'nın Sabah ve Sarawak eyaleti ile Endonezya'nın Sumatra ve Kalimantan adalarında kurutulmuş geyik etinden de yapılabildiğini belirtti.

Malezya'nın bayramlara özel çok sayıda geleneksel yemeğinin olduğunu dile getiren Farah, "Bu bayramda ailemle dendengin yanı sıra çok sayıda geleneksel yemek ve tatlılar yaparak bayramı mümkün olduğunca renkli geçirmeye çalışacağız." dedi.

Farah, bayramda memleketi Perak'a gidemeyeceği için üzgün olduğunu belirterek, "Allah'a çok şükür, bayramı virüs kapmadan, sağlıklı şekilde idrak edeceğiz. Buruk da olsa bir sevincimiz elbette var. Ama akrabalarımı ve memleketimi özlüyorum ve bu sene sanırım memlekete gidişim mümkün olmayacak." ifadelerini kullandı.

Malezya'nın geleneksel bayram lezzeti 'dendeng' - KUALA

Kaynak: AA

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