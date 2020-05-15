Malezya'nın bazı camilerinde 2 ay sonra ilk cuma namazı dar katılımla kılındı KUALA Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerin hafifletilmesinin ardından ülkenin bazı camilerinde 2 ay aradan sonra cuma namazları, sadece cami görevlilerinin katılımıyla yeniden kılınmaya başlandı.

KUALA Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerin hafifletilmesinin ardından ülkenin bazı camilerinde 2 ay aradan sonra cuma namazları, sadece cami görevlilerinin katılımıyla yeniden kılınmaya başlandı.

Ülkenin federal bölgeleri Kuala Lumpur, Putrajaya ve Labuan ile Perlis, Johor, Negeri Sembilan, Perak ve Melaka eyaletlerinin bazı camileri cuma namazları için açıldı.

Federal bölge ve eyalet müftülüklerinin talimatına göre yeniden açılan camilerde cuma namazları, sadece cami görevlilerinin katılımıyla kılındı.

Başkent Kuala Lumpur'da cuma namazı, simgesel öneme sahip Ulusal Cami'de kılınırken idari başkent Putrajaya'da ise turistlerin ziyaret ettiği Putra Camisi cuma için açıldı.

Müftülüklerin aldığı karar uyarınca açılan camilerde bayram namazlarının da sınırlı cemaatle kılınacağı belirtildi.

Hükümetin Kovid-19 salgınına karşı 18 Mart'ta ilan ettiği kısmi sokağa çıkma yasağı nedeniyle ülke genelindeki camiler ibadete kapatılmıştı.

Öte yandan Malezya'da Kovid-19 vakaları bugün 36 artışla 6 bin 855'e yükseldi.

Kaynak: AA