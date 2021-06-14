Malezya'nın başkentinde ağustosa kadar Kovid-19 bağışıklığı sağlanması planlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malezya'nın başkentinde ağustosa kadar Kovid-19 bağışıklığı sağlanması planlanıyor

Malezya'nın başkentinde ağustosa kadar Kovid-19 bağışıklığı sağlanması planlanıyor
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Malezya'da hükümet, ağustos ayına kadar başkent Kuala Lumpur ve idari başkent Putrajaya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tam bağışıklık sağlanacağını açıkladı.

KUALA Malezya'da hükümet, ağustos ayına kadar başkent Kuala Lumpur ve idari başkent Putrajaya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tam bağışıklık sağlanacağını açıkladı.

Ulusal haber ajansı Bernama'ya konuşan Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, ilgili bakanlıklarla beraber hazırladıkları Kovid-19'dan çıkış stratejisinin taslağını açıkladı.

Tam karantinanın başlamasından bu yana Kovid-19 vaka artışlarındaki düşüşü değerlendiren Muhyiddin, "Elimizdeki verilere göre ciddi bir düşüş var fakat bunu kutlamak için henüz erken. Bu süreçte vakaları daha da aşağı indirmeye çalışacağız." dedi.

Muhyiddin, şimdiye kadar 4 milyonun üzerinde kişinin birinci ve ikinci doz aşılarını yaptırdığına dikkati çekerek, "Aşı başvuruları için temmuzu son tarih olarak belirlemeyi düşünüyoruz. Bu yüzden başvuru yaptırmayan varsa hemen yapmalı." şeklinde konuştu.

Ülkede nüfusun yüzde 13'üne Kovid-19 bağışıklığı kazandırıldığını açıklayan Muhyiddin, "Yeni açılan aşı merkezleri sayesinde Kuala Lumpur ve Putrajaya'da sürü bağışıklığını planlanan tarihten önce, yani ağustosta sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Muhyiddin, vatandaşların aşı merkezlerine ulaşamadığı kırsal bölgeler için mobil aşı merkezleri çalışmalarının da başladığının altını çizdi ve bazı şehirlerde pilot uygulamaların başarılı sonuçlar verdiğini kaydetti.

Malezya hükümeti, 1 Haziran'da başlayan ve bugün bitmesi planlanan tam karantinanın süresini 28 Haziran'a kadar uzatmıştı.

Şimdiye kadar 657 bin 508 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 3 bin 908'e ulaştı.

Ülkede 73 bin 324 kişi aktif Kovid-19 tedavisi görürken, 917 kişi de yoğun bakımda tutuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

Rusya'da aşı kampanyası kapsamında araba hediye edilecek
Rusya'da aşı kampanyası kapsamında araba hediye edilecek
Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 758 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 76 kişinin testi pozitif çıktı, 75 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 758 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 76 kişinin testi pozitif çıktı, 75 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Boris Johnson Meral Akşener Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Sarp Akkaya Tamer Levent Tuğrul Tülek Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Yiğit Şardan Sergen Yalçın Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Malezya'nın başkentinde ağustosa kadar Kovid-19 bağışıklığı sağlanması planlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 11:36:21. #1.16#

title