Malezya'nın başkentinde ağustosa kadar Kovid-19 bağışıklığı sağlanması planlanıyor

KUALA Malezya'da hükümet, ağustos ayına kadar başkent Kuala Lumpur ve idari başkent Putrajaya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tam bağışıklık sağlanacağını açıkladı.

KUALA Malezya'da hükümet, ağustos ayına kadar başkent Kuala Lumpur ve idari başkent Putrajaya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tam bağışıklık sağlanacağını açıkladı.

Ulusal haber ajansı Bernama'ya konuşan Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, ilgili bakanlıklarla beraber hazırladıkları Kovid-19'dan çıkış stratejisinin taslağını açıkladı.

Tam karantinanın başlamasından bu yana Kovid-19 vaka artışlarındaki düşüşü değerlendiren Muhyiddin, "Elimizdeki verilere göre ciddi bir düşüş var fakat bunu kutlamak için henüz erken. Bu süreçte vakaları daha da aşağı indirmeye çalışacağız." dedi.

Muhyiddin, şimdiye kadar 4 milyonun üzerinde kişinin birinci ve ikinci doz aşılarını yaptırdığına dikkati çekerek, "Aşı başvuruları için temmuzu son tarih olarak belirlemeyi düşünüyoruz. Bu yüzden başvuru yaptırmayan varsa hemen yapmalı." şeklinde konuştu.

Ülkede nüfusun yüzde 13'üne Kovid-19 bağışıklığı kazandırıldığını açıklayan Muhyiddin, "Yeni açılan aşı merkezleri sayesinde Kuala Lumpur ve Putrajaya'da sürü bağışıklığını planlanan tarihten önce, yani ağustosta sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Muhyiddin, vatandaşların aşı merkezlerine ulaşamadığı kırsal bölgeler için mobil aşı merkezleri çalışmalarının da başladığının altını çizdi ve bazı şehirlerde pilot uygulamaların başarılı sonuçlar verdiğini kaydetti.

Malezya hükümeti, 1 Haziran'da başlayan ve bugün bitmesi planlanan tam karantinanın süresini 28 Haziran'a kadar uzatmıştı.

Şimdiye kadar 657 bin 508 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 3 bin 908'e ulaştı.

Ülkede 73 bin 324 kişi aktif Kovid-19 tedavisi görürken, 917 kişi de yoğun bakımda tutuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız