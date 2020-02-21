Malezya'nın 3'üncü yerli otomobilinin prototipi hazır

21.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:16

KUALA Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, 2 yıldır üretmeyi planladıkları ülkenin 3'üncü yerli otomobilinin prototipinin hazır olduğunu açıkladı.

Başkent Kuala Lumpur'daki "Yerli Otomobil Politikası 2020" etkinliğinde konuşan Mahathir, Malezya'ya yeni yerli otomobil markası kazandırmaya yönelik çalışmalara değindi.

Mahathir Muhammed, yeni otomobilin taslak modelinin hazır olduğunu vurgulayarak, "Otomobilin çevre hassasiyeti ve sürücünün hata yapmasını önleme özellikleri üzerinde çalışıyoruz. Bunu yapacak kapasitemiz var, fakat yatırım gerekli." dedi.

Yeni otomobil üretimi için devletin bizzat yatırımda bulunmayacağını belirten Mahathir, "Sadece Malezya için değil, diğer ülkeler için de yatırım yapıp araba üretebilecek özel sektörlerin sürece dahil olmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Malezya Başbakanı Mahathir, yeni otomobil üretimi için yabancı firmaların yatırımlarına da açık olduklarının altını çizerek, "Kendilerine has teknolojiye sahip oldukları sürece her firmayla iş birliğine hazırız." ifadelerini kullandı.

Mahathir Muhammed, 3'üncü yerli otomobil projesini ilk olarak 2018'de Japonya'da katıldığı "Asya'nın Geleceği" adlı konferansta açıklamıştı.

Malezya'nın ilk otomobili Proton'un, 2017'de Çinli bir firmaya satılmasının ardından yerli araç olmaktan çıktığını savunan Mahathir, "Şu anda amacımız yeni bir milli otomobil projesi başlatmak. Milli otomobil öncelikle Malezyalıların olmalı." demişti.

Malezya'nın halihazırda 2 yerli otomobil markası bulunuyor.

Kaynak: AA