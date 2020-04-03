Malezya Merkez Bankası : Ülke GSYH'si eksi 2'ye kadar gerileyebilir KUALA Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerinden dolayı ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) büyümesinin bu yıl yüzde eksi 2'ye kadar gerileyebileceği açıklandı.

KUALA Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerinden dolayı ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) büyümesinin bu yıl yüzde eksi 2'ye kadar gerileyebileceği açıklandı.

Malezya Merkez Bankası'nın yayımladığı raporda Kovid-19 salgınının 2020'de ülke ekonomisine etkisi öngörülürken, "Zorlayıcı ekonomik görünüm karşısında Malezya'nın GSYH büyümesinin 2020'de yüzde eksi 2 ile ila 0,5 arasında seyretmesi beklenmektedir." ifadesi yer aldı.

Raporda ayrıca Kovid-19 nedeniyle en fazla etkilenecek sektörlerin turizm ve hizmet sektörleri olacağı vurgulandı.

Hükümet, ramazan ayının yaklaşmasıyla son günlerde gündem olan Malezya'daki geleneksel ramazan pazarlarının kurulup kurulmayacağına dair yeni açıklamada da bulundu.

Malezya Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, halihazırda uygulamada olan 14 Nisan'a kadar sürecek kısmi sokağa çıkma yasağının uzatılması durumunda ülke genelinde ramazan pazarlarına izin verilmeyeceğini açıkladı.

Malezya'daki Kovid-19 vaka sayısı 217 kişiye daha teşhis konmasıyla 3 bin 333'e yükseldi. Şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 53 olarak kaydedilirken toplam 827 kişinin de tedavi edilerek iyileştirildiği hatırlatıldı.

Kaynak: AA