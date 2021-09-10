Malezya menşeli "ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri" ürününe yönelik soruşturma açıldı

Malezya menşeli veya çıkışlı "ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler)" ithalatına ilişkin önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verildi.

Malezya menşeli veya çıkışlı "ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler)" ithalatına ilişkin önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yapılan incelemeler sonucu İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Malezya menşeli veya çıkışlı "ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler)" ithalatına ilişkin ilgili yönetmelik çerçevesindeki önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması kararlaştırıldı.

Kurul tarafından, ilgili madde çerçevesinde, Malezya çıkışlı soruşturma konusu eşya ithalatının, Çin menşeli söz konusu ürün ithalatında uygulanan dampinge karşı önlem oranında (CIF bedelinin yüzde 60'ı) teminata bağlanmasına da karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya