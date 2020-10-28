Malezya, Macron'un İslam karşıtı politikalarını kınadı
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Malezya, Macron'un İslam karşıtı politikalarını kınadı

28.10.2020 06:33 | Son Güncelleme: 28.10.2020 06:36
Malezya, Macron'un İslam karşıtı politikalarını kınadı

KUALA Malezya hükümeti, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı tutumları ve Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunmasını eleştirdi.

KUALA Malezya hükümeti, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı tutumları ve Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunmasını eleştirdi.

Yazılı açıklama yayımlayan Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin, Cumhurbaşkanı Macron'un politikaları başta olmak üzere dünya genelinde Müslümanlara karşı düşmanlıkların giderek arttığına dikkati çekerek "Malezya, başkalarının hakkı ihlal edilmediği müddetçe ifade özgürlüğü ve temel insan haklarını destekleme konusunda kararlıdır." ifadesini kullandı.

Hazreti Muhammed'e ve İslam'a hakaret etmenin ifade özgürlüğünün dışında olduğunu belirten Bakan Hişamuddin, "Bu tür hareketler İslam'a ve dünyadaki milyarlarca Müslümana karşı açık bir provakasyondur." açıklamasında bulundu.

Hişamuddin, Malezya'nın çok kültürlü, çok dinli, demokratik bir ülke olarak farklılıklar arası uyum ve birlikte yaşama kültürünü desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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