Malezya Kraliyet Polis Kolejine Yönelik "İnsan Kaynakları ve İstihdam Programı" Toplantısı

17 Aralık 2021 Cuma günü Polis Akademisi ikili işbirliği faaliyetleri kapsamında Malezya Kraliyet Polis Koleji heyeti ile "İnsan Kaynakları ve İstihdam Programı" konusunda toplantı gerçekleştirilmiştir.

Akademimiz Gölbaşı Yerleşkesi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşen söz konusu toplantıya; Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK, Malezya Kraliyet Polis Koleji Başkanı Ishak Bin HASAN, Polis Akademisi Başkan Yardımcımız 1. Sınıf Emniyet Müdürü Doç. Dr. Ufuk AYHAN, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa YAYLA, Adli Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Salih Zeki HAKLI, Akademimiz Emniyet Müdürleri, Akademisyenleri ve Malezya Polis Teşkilatından 42kişilik heyet katılım sağlamıştır.

Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK'ın hitapları, Malezya Kraliyet Polis KolejiHeyetinden Polis Müfettişi Zam Halim BinJAMALUDDİN'in konuşmaları, Akademimiz Emniyet Müdürleri tarafından yapılan Emniyet Teşkilatında İnsan Kaynakları ve İstihdam Programı, Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrencilerinin MesleğeAlınma ve Eğitim Süreçleri, Polis Akademisi Tanıtımı, İlk Derece Amirlik Eğitimi Alım Süreci, Emniyet Teşkilatı Terfi Sistemi konulu sunumların ardından toplantı sona ermiştir.

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