Malezya Kraliçesi'nin hediyelikleri Trabzon'dan

AKÇAABAT, TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 2015'ten bu yana hediyelik eşya üretimi yapan işletme, sosyal medya üzerinden yurt içi ve dışından çok sayıda alıcıya ulaşıyor.

Aile şirketi olarak mevlitler için tespih üreten, ardından özel kutular, Kur'an-ı Kerim, söz, nişan, düğün, sünnet ve kına hediyelikleri gibi ürünlerle çeşitliliğini artıran işletmenin sosyal medya hesabını çok sayıda kişi takip ediyor.

Türk kültür ve el sanatlarına değer veren Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah tarafından da takip edilen işletme, Kraliçe'den özel günler ve ramazan öncesinde çok sayıda sipariş alıyor.

İşletmenin tasarımcısı Ebru Sivrikaya Emirzaoğlu, Kraliçe Tunku Azizah ile telefonda görüşüp detaylarını aldığı ürünleri vakit kaybeden hazırlıyor.

Toplam 13 kişilik ekiple çalışan işletmenin ürünleri, Malezya Kraliçesi'nin yanı sıra yurt dışı piyasasında da ilgi görüyor.

"Uzak Doğu ve Arap ülkelerinden yoğun sipariş alıyoruz"

Emirzaoğlu, annesi Nuray Sivrikaya'nın aile şirketi olarak kurduğu işletmeyi, "ebrudizayn61" adı altında sosyal medyada genişletmeye çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda yurt dışına satışları hızlandırdıklarını belirten Emirzaoğlu, "Yurt içine satışlarımız devam ederken bir yandan da yurt dışı satışlarımız süreklilik kazandı. Ardından da yabancı ülkelerden talepler gelmeye başladı." dedi.

Emirzaoğlu, Malezya başta olmak üzere Uzak Doğu ve Arap ülkelerinden yoğun sipariş aldıklarına işaret ederek büyük titizlikle çalıştıklarını aktardı.

"Birlikte çalışmak çok büyük bir zevk"

Malezya Kraliçesi ile de sosyal medya üzerinden gelen sipariş mesajıyla tanışıp diyalog kurduklarını anlatan Emirzaoğlu, Kraliçe'nin özel günlerde ve özellikle de ramazanda siparişlerini artırdığını belirtti.

Emirzaoğlu, Kraliçe ile ilk konuştuğunda çok şaşırdığını dile getirerek şunları söyledi:

"Birlikte çalışmak çok büyük bir zevk, kendisiyle sürekli iletişim halindeyiz. Her organizasyonunda bizleri arıyor, ürün istiyor ve biz de büyük titizlikle hazırlayıp gönderiyoruz. Kraliçe Tunku Azizah'dan da çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Kendisi bizleri sürekli çevresindekileri tavsiye ediyor."

Bunun bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Emirzaoğlu, "Özellikle Akçaabat'tan bir ürünün Malezya Kraliçesi'ne gitmesi bizim için inanılmaz onurdur. Bunun tabii ki de Türk ekonomisine katkısını da azımsayamayız. Kraliçe Türkiye'yi, Türk kültürünü çok seviyor." diye konuştu.