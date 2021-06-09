Malezya Kralı, ülkedeki Kovid-19 krizini siyasi liderlerle görüştü
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Malezya Kralı, ülkedeki Kovid-19 krizini siyasi liderlerle görüştü

Malezya Kralı, ülkedeki Kovid-19 krizini siyasi liderlerle görüştü
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki yoğun artışın ekonomi ve sağlık sistemine olumsuz etkileri konusunda iktidar ve muhalefet partilerinin fikirlerini almak üzere siyasi liderlerle bir araya geldi.

KUALA Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki yoğun artışın ekonomi ve sağlık sistemine olumsuz etkileri konusunda iktidar ve muhalefet partilerinin fikirlerini almak üzere siyasi liderlerle bir araya geldi.

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, sabah saatlerinde başkent Kuala Lumpur'daki Kraliyet Sarayı'nda Kral tarafından kabul edildi.

Kraliyet Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Malezya Kralı'nın Başbakan Muhyiddin Yasin ile kabine toplantısı öncesi rutin görüşmede bulunduğu belirtildi.

Malezya Kralı, öğle saatlerinde de ana muhalefet lideri Enver İbrahim'i kabul etti.

Bir saat süren görüşmenin ardından Kraliyet Sarayı'nın önünde basın mensuplarına açıklama yapan Enver, Malezya Kralı ile Kovid-19 krizine dair fikir paylaşımında bulunduğunu belirtti.

OHAL'i uzatmama ricası

Enver, Kovid-19 nedeniyle ocak ayında ilan edilen ve 1 Ağustos'a kadar sürecek olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının uzatılmaması için Kral'a ricada bulunduğunu ifade etti.

OHAL kapsamında meclisin faaliyet gösterebileceğini Kral'a söylediğini aktaran Enver, "OHAL tedbirleri ülkeye kayıptan başka bir şey getirmemektedir." dedi.

Kraliyet Sarayı, siyasi liderlerle görüşme kapsamında Sultan Abdullah Şah'ın yarın Eski Başbakan Mahathir Muhammed ile de görüşeceğini duyurdu.

Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, 12 Ocak'ta Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Başbakan Muhyiddin'in tavsiyesi üzerine, ülke genelinde 1 Ağustos'a kadar OHAL ilan etmişti.

Hastanelerde doluluk oranının yüzde 80'i bulduğu Malezya'da şimdiye kadar 627 bin 652 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken 3 bin 536 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ülkede 82 bin 797 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 527 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 527 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti.
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