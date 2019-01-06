Malezya Kralı Sultan V. Muhammed Tahtını Bıraktı

Malezya Kralı Sultan V. Muhammed, tahtından çekildiğini açıkladı.

Malezya'da Milli Saray'ın basın biriminden yapılan açıklamada, Sultan V. Muhammed'in 6 Ocak'tan itibaren 15. Kral olarak istifa ettiği belirtildi.

Açıklamada, Sultan Muhammed'in süresi bitmeden 5 yılı dolmadan görevi bıraktığı ifade edildi.

Malezya tarihi boyunca ilk defa krallık süresi bitmeden bir kral görevini bırakıyor.

Malezya kraliyet sarayı, Sultan Muhammed'in istifasının, açıklandığı tarihte yürürlüğe girdiğini bildirdi. - KUALA LUMPUR

Kaynak: İHA