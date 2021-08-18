Malezya Kralı, Meclisten güvenoyu alabilecek başbakan adayı atamak istiyor

KUALA Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Muhyiddin Yasin'in başbakanlıktan istifasının ardından yeni atanacak başbakan adayının, Meclisten güvenoyu alması gerektiğini belirtti.

KUALA Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Muhyiddin Yasin'in başbakanlıktan istifasının ardından yeni atanacak başbakan adayının, Meclisten güvenoyu alması gerektiğini belirtti.

Kraliyet Sarayı Istana Negara'dan yapılan açıklamada, Malezya Kralı'nın en kısa zamanda Meclis çoğunluğunu sağlayacağını düşündüğü milletvekilini başbakan adayı olarak atayacağı bildirildi.

Açıklamada, "Majesteleri Kral, yeterli sayıda milletvekillerinin başbakan adayına destek vereceğini temin etmeyi arzulamaktadır. Yeni başbakan, en kısa zamanda güven oylamasına gitmelidir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca 20 Ağustos'ta eyalet sultanlarının, yeni başbakanın atanmasını görüşmek üzere Malezya Kralı ile bir araya geleceği duyuruldu.

Malezya'nın en büyük partilerinden Birleşik Malay Ulusal Örgütünün (UMNO) yüksek şurası, dün gerçekleştirdiği toplantının ardından başbakan adayı olarak Muhyiddin'in hükümetindeki Başbakan Yardımcısı İsmail Sabri Yakub'u desteklediklerini açıkladı.

Muhalefette yer alan Umut İttifakı koalisyonunda ise başbakan adayı olarak Halkın Adaleti Partisi (PKR) Başkanı Enver İbrahim'in adı öne çıkıyor.

Muhyiddin Yasin'in istifası

Görevine 1 Mart 2020'de başlayan Malezya Başbakanı Muhyiddin, iktidar partilerinden UMNO'nun hükümete desteğini çekmesi ve eylülde yapılacak güven oylamasında Meclis çoğunluğunu elde edemeyeceği öngörüldüğü için 16 Ağustos'ta Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'a istifasını sunmuştu.

Malezya Kralı, Muhyiddin'in istifasını kabul etmiş ve Meclis çoğunluğunu sağlayacak yeni başbakan belirlenene kadar Muhyiddin'i "geçici başbakan" olarak göreve atamıştı.

Başbakan adayının hükümet kurulabilmesi için 222 sandalyeli parlamentoda en az 111 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız