Malezya Kralı, Kovid-19 nedeniyle faaliyeti durdurulan meclisin bir an önce açılması gerektiğini söyledi
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Malezya Kralı, Kovid-19 nedeniyle faaliyeti durdurulan meclisin bir an önce açılması gerektiğini söyledi

Malezya Kralı, Kovid-19 nedeniyle faaliyeti durdurulan meclisin bir an önce açılması gerektiğini söyledi
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilan edilen olağanüstü halden (OHAL) ötürü faaliyeti durdurulan parlamentonun bir an önce yeniden açılması gerektiğini belirtti.

KUALA Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilan edilen olağanüstü halden (OHAL) ötürü faaliyeti durdurulan parlamentonun bir an önce yeniden açılması gerektiğini belirtti.

Kovid-19'un ülke ekonomisi ve sağlık sistemine olumsuz etkilerini görüşmek üzere eyalet krallarını başkent Kuala Lumpur'daki Kraliyet Sarayı'nda toplayan Sultan Abdullah Şah, 1 Ağustos'a kadar sürecek OHAL'in uzatılıp uzatılmamasını istişare etti.

Görüşmeye dair Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Majesteleri Kral, parlamentonun en kısa zamanda toplanması gerektiğini, parlamentonun Kovid-19'a dair meseleleri tartışmak için önemli bir platform olduğu yönünde fikrini beyan etmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada eyalet krallarının, "1 Ağustos'tan sonra OHAL'in uzatılmasına gerek olmadığı yönünde fikir birliğinde olduğu" da kaydedildi.

Muhalefetten Başbakan'a parlamentoyu toplama çağrısı

Malezya Kralı'nın açıklamalarının ardından muhalefet koalisyonu Umut İttifakı (PH) da Başbakan Muhyiddin Yasin'i, parlamentoyu bir an önce toplamaya çağırdı.

PH'nin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, Malezya Kralı ve eyalet krallarının fikirlerine saygı duyulması gerektiği belirtilerek, "Eğer Başbakan, parlamentonun toplanması yönünde Majesteleri Kral'a tavsiyede bulunmazsa istifa etmelidir." ifadesi kullanıldı.

Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, 12 Ocak'ta Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Başbakan Muhyiddin'in tavsiyesi üzerine, ülke genelinde 1 Ağustos'a kadar OHAL ilan etmişti.

OHAL kapsamında parlamento, senato ve eyalet meclislerinin faaliyeti durdurulmuştu.

Başbakan Muhyiddin, 15 Haziran'da açıkladığı Ulusal Toparlanma Planı kapsamında parlamentonun eylülden itibaren açılabileceğini belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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