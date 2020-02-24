Malezya Kralı, Başbakanın istifasını kabul etti

24.02.2020 15:04 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:04

Malezya Kralı, Başbakanı Mahathir Muhammed'in istifasını kabul etti.



Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, muhalefet partileriyle yeni koalisyon kurma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine istifasını sunmuştu. Malezya Kralı, Başbakan Muhammed'in istifasını kabul etti. Kral, Muhammed'den, yeni bir Başbakan atayana kadar görevini sürdürmesini istedi.



İkinci kez başbakan olan 94 yaşındaki Mahathir Muhammed, 2018 yılında göreve başlamıştı.



Başbakanlık koltuğuna gelecek yeni isim ise henüz bilinmiyor. - KUALA LUMPUR

Kaynak: İHA