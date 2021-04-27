Malezya'dan 'Çift Mutant Kararı' Hindistan ile seyahatler karşılıklı olarak durduruldu
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Malezya'dan 'Çift Mutant Kararı' Hindistan ile seyahatler karşılıklı olarak durduruldu

Malezya'dan 'Çift Mutant Kararı' Hindistan ile seyahatler karşılıklı olarak durduruldu
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Dünya

Koronavirüsün yeni varyantlarının görülmeye başlamasıyla birlikte pek çok ülke belirli ülkelerle uçuşlarını askıya aldı. Son olarak Malezya hükümeti, Hindistan'da çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, yeni varyantının ülkeye girişini engellemek için yarından itibaren Hindistan'a yapılacak hava yolu seyahatlerini karşılıklı olarak durduracağını açıkladı.

Malezya hükümeti, Hindistan'da çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yeni türünün ülkeye girişini engellemek için yarından itibaren bu ülke ile karşılıklı hava yolu seyahatlerini durduracağını açıkladı.

'ÇİFT MUTANT' ALARMA GEÇİRDİ

Malezya Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, açıklamasında, Hindistan'da görülen ve "çift mutant" varyantı olarak tanımlanan B.1.617 varyantına karşı Malezya'nın aldığı tedbirleri duyurdu. Hindistan ile Malezya arası direkt veya aktarmalı hava yolu seyahatlerinin karşılıklı olarak yarından itibaren bir süreliğine durdurulacağını belirten Bakan İsmail, "Malezya'da çalışma ve oturum izni olan Hindistan vatandaşlarının da girişi yasaklanacak." dedi.

İsmail, Malezya'ya Hindistan'dan mal sevkiyatının da bir süreliğine durdurulacağının altını çizdi. Malezya'da Kovid-19'a vaka sayıları 395 bin 718 seviyelerinde yükselişini sürdürürken, virüs kaynaklı can kayıpları 1149'a ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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