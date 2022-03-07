Malezya Kovid-19'a karşı sıkı karantina tedbirleri uygulamaya devam ediyor

KUALA Dünya genelinde Kovid-19 tedbirlerini hafifletmeye yönelik adımlar atılırken, Güneydoğu Asya ülkesi Malezya, ülkeye giriş yapan ziyaretçilerine halen sıkı karantina tedbirleri uygulamayı sürüdürüyor.

AA muhabiri, başkent Kuala Lumpur'un merkezinde yer alan karantina otelini görüntüledi.

Günlük vaka sayılarının arttığı Asya ülkelerinde, Kovid-19'un Omicron varyantıyla mücadele sürüyor.

Artan vakalarla mücadele etmeye çalışan bölge ülkelerinden Malezya'da sıkı karantina tedbirleri daha ülkeye girmeden başlıyor.

Malezya uçuşlarında iki doz ve hatırlatma dozu dahil toplam üç doz aşı olmuş ziyaretçilerin de uçağa binmeden PCR testi yaptırma zorunluluğu bulunuyor.

Ülkeye gelenler havalimanında bir diğer PCR testine tabi tutulurken, "My Sejahtera" adlı Kovid-19 kontrol uygulamasının telefonlara yüklenmesi de zorunlu.

Havalimanında söz konusu işlemlerin yanı sıra sosyal mesafe ve maske kurallarına üst düzeyde riayet ediliyor.

Vize işlemlerinin ardından zorunlu karantinayı evinde geçirecekler evlerine gönderilirken, otel karantinasına alınan ziyaretçiler, "my safe travel" işletmesi tarafından organize edilen özel otobüslere bindirilerek karantina otellerine götürülüyor.

Malezya hükümeti tarafından yüzde 50'si finanse edilen karantina otellerine ulaşan ziyaretçiler, kamuflajlı askerler nezaretinde otele giriş yapıyor.

Uzun süren kayıt işlemlerinin ardından asansörde üç kişiden fazla olmayacak şekilde ve yine otel yetkilisi nezaretinde odalara geçiliyor.

Karantina süreleri

PCR test sonucu negatif çıkan ve hatırlatma dozu da dahil tüm aşılarını yaptıran ziyaretçiler, Malezya Sağlık Bakanlığı tarafından 5 günlük zorunlu karantinaya tabi tutuluyor.

PCR negatif sonucuyla çift doz aşı yaptıran ancak hatırlatma dozunu yaptırmamış ziyaretçiler 7 gün süreyle zorunlu karantinaya alınıyor.

Yine negatif test sonucuyla ülkeye giriş yapan tek doz aşılı ya da aşısız ziyaretçilerse karantinada 10 gün geçirmek zorunda kalıyor.

İki PCR testi, otele geçiş için sağlanan ulaştırma ve konaklama masraflarının tamamı ülkeye giriş yapmadan ya da otelde peşin olarak ödenmek zorunda.

Karantina süresince günde 3 öğün yemek servisi yapılıyor ve otele dışardan yemek siparişi verilmesi kesinlikle yasak.

Oteldeki dördüncü günde yapılan ikinci PCR testi negatif çıkan ve karantina süresi biten ziyaretçiler, yine yetkililerin belirttiği yer ve zamanda toplanarak üçerli gruplar halinde otel çıkışına yönlendiriliyor.