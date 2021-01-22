Malezya, kamu fonundan yurt dışına kaçırılan 3,8 milyar doları geri aldı

KUALA Malezya Maliye Bakanı Zafrul Abdul Aziz, eski Başbakanı Necip Rezak zamanında Malezya Kamu Kalkınma Fonu'ndan (1MDB) yurt dışına kaçırıldığı tespit edilen toplam 15,4 milyar Malezya ringgitinin (3,8 milyar ABD doları) ülkeye tekrar transfer edildiğini açıkladı.

KUALA Malezya Maliye Bakanı Zafrul Abdul Aziz, eski Başbakanı Necip Rezak zamanında Malezya Kamu Kalkınma Fonu'ndan (1MDB) yurt dışına kaçırıldığı tespit edilen toplam 15,4 milyar Malezya ringgitinin (3,8 milyar ABD doları) ülkeye tekrar transfer edildiğini açıkladı.

Bloomberg televizyonuna konuşan Maliye Bakanı Zafrul, nakit olarak gönderilen fonların yanı sıra ABD'de 1MDB fonu ile satın alındığı tespit edilen bazı taşınabilir varlıkların da Malezya'ya geri gönderildiğini belirterek "Malezya hükümeti, geri kalan kayıp fonların izini sürerek ülkeye geri getirme konusunda kararlılığını sürdürecektir." dedi.

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın göreve başlamasının ABD-Çin ilişkilerini nasıl etkileyeceği sorusuna Bakan Zafrul, "Yeni yönetimin altında ABD'nin Çin ile ticari alanda yaşadığı gerilimlerin azalmasını ümit ediyoruz." cevabını verdi.

Zafrul, "Küresel ticaretin, Dünya Ticaret Örgütünün belirlediği alanlar çerçevesinde bundan sonra daha nizami bir şekilde işlemesini umuyoruz." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine rağmen Malezya'nın bu yılki ekonomik toparlanma hedefinden vazgeçmeyeceğini vurgulayan Zafrul, bu yıl 6,5 ila 7,5 ekonomik büyüme hedeflediklerinin altını çizdi.

1MDB yolsuzluğu

Eski Başbakan Necip Rezak tarafından 2009'da kurulan ve 2015'te yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen 1MDB fonundan 4,5 ila 7 milyar dolar para kaçırıldığı tahmin ediliyor.

Yolsuzluğa karışan eski Başbakan Necip'e 12 yıl hapis ve 210 milyon Malezya ringgiti (yaklaşık 52 milyon dolar) para cezası verilirken, Malezya 12 ülkede kayıp fonların peşinden gitmeyi sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız