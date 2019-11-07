Malezya, Kamboçyalı muhalif aktivistleri serbest bıraktı

07.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:38

Malezya, gözaltında olan 3 Kamboçyalı muhalif aktivisti serbest bıraktığını açıkladı.



Malezya, Kamboçyalı yetkililerin talebi üzerine gözaltına alınan 3 Kamboçyalı muhalif aktivisti serbest bıraktı. Serbest bırakılan aktivistler arasında, dün ülkesine geçmek üzereyken Kuala Lumpur Havalimanı'nda gözaltına alınan Kamboçya Ulusal Kurtuluş Hareketi (CNRM) Genel Başkan Yardımcısı mu Sochua da bulunuyor.



Kamboçya'da 2017'de kapatılan ana muhalefetteki CNRM'nin Genel Başkan Yardımcısı mu Sochua, dün ülkesine geçmek üzereyken Kuala Lumpur Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Mu'nun orduya hükümeti devirme çağrısı yaptığı açıklanmıştı. Diğer 2 aktivist ise Pazartesi günü gözaltına alınmıştı.



Malezya İnsan Hakları Komisyonu yetkilisi Jerald Joseph, serbest bırakılan Kamboçyalı aktivistlerin şimdilik bir otelde kalacaklarını açıkladı. Aktivistlerin ülkede kalmasına izin verileceğini belirten Joseph daha fazla ayrıntı vermedi. - KUALA LUMPUR

Kaynak: İHA