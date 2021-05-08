Malezya, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırılarını kınadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malezya, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırılarını kınadı

Malezya, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırılarını kınadı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Malezya hükümeti, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik saldırılarını kınadı.

KUALA Malezya hükümeti, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik saldırılarını kınadı.

Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in dünkü çirkin saldırılarından ötürü uluslararası mahkemelerde sorumlu tutulması gerektiği vurgulanarak "Mübarek Ramazan ayının son günlerinde ibadet edenlerin hedef alınması, Müslümanlar ve bütün insanlık için aşağılayıcıdır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Malezya ayrıca, Doğu Kudüs'teki Şeyh Carrah Mahallesi'nde Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılmasını şiddetle kınamaktadır." ifadesi yer aldı.

İsrail'in saldırgan politikalarına karşı uluslararası camianın bir an önce harekete geçmesi çağrısının yinelendiği açıklamada, "Malezya, İsrail saldırıları karşısında Filistin halkının yanında yer almaya devam edecektir." denildi.

İsrail polisi, dün akşam teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto ederek namaz kıldı
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto ederek namaz kıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Seda Sayan Özcan Deniz İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Serdar Aziz Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ersin Tatar Vedat Bilgin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Malezya, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırılarını kınadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 15:06:26. #1.16#

title