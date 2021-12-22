Malezya İslam Bilimleri Üniversitesi ile "İkili İşbirliği Protokolü" İmzalandı

Süleyman Demirel Üniversitesi ile Malezya İslam Bilimleri Üniversitesi (Universiti Sains Islam Malaysia) arasında ikili işbirliği protokolü imzalandı.

Üniversitemiz ile Malezya İslam Bilimleri Üniversitesi arasında gerçekleştirilen çevrim içi imza törenine, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü Prof. Dr. Bilge Hürmüzlü Kortholt ve Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Adem Ali İren ile Malezya İslam Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dato' Mohamed Ridza Wahiddin, Rektör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mohamed Rushdan Mohamed Jailani, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mohamed Yahya Mohamed Ariffin ve Dış İlişkiler Müdürü Haji Mohamed Saupi Pauzi katıldı. Törende, Türkiye-Malezya ikili ilişkilerinin akademik düzeyde daha da ileri seviyelere taşınması yönünde temenniler dile getirildi.

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